logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vujadin Savić napadnut u tržnom centru: Pojavio se snimak tuče (Video)

Vujadin Savić napadnut u tržnom centru: Pojavio se snimak tuče (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Vujadin je bio u društvu prijatelja kada su na njih nasrnuli mladići.

Vujadin Savić napadnut u tržnom centru: Pojavio se snimak tuče Izvor: Instagram/Printscreen/srbija_showbizz

Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je u tržnom centru Galerija u Beogradu.

Prema snimku koji se pojavio na društvenoj mreži Instagram, Savića su iz za sada nepoznatog razloga fizički napala dvojica muškaraca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin Savić uspio je da se odbrani, a na sreću, situacija nije eskalirala i nije došlo do težih posledica niti većeg incidenta.

Uskoro opširnije...

Mirka i Vujadin zajedno na proslavi

Glumica Mirka Vasiljević i Vujadin Savić zajedno su se pojavili na rođendanskoj proslavi ćerke Katarine Grujić i Marka Gobeljića, gdje su odmah privukli veliku pažnju prisutnih.

Ovo je ujedno bio i prvi javni izlazak Vujadina Savića nakon skandala, budući da je nedavno prijavio transrodnu osobu A. K. zbog ucjene.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vujadin savić napad tuča tržni centar galerija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ