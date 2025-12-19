Vujadin Savić napadnut u tržnom centru: Pojavio se snimak tuče (Video)

Vujadin je bio u društvu prijatelja kada su na njih nasrnuli mladići.

Bivši fudbaler Vujadin Savić napadnut je u tržnom centru Galerija u Beogradu.

Prema snimku koji se pojavio na društvenoj mreži Instagram, Savića su iz za sada nepoznatog razloga fizički napala dvojica muškaraca dok je mirno šetao sa prijateljem.

Vujadin Savić uspio je da se odbrani, a na sreću, situacija nije eskalirala i nije došlo do težih posledica niti većeg incidenta.

Mirka i Vujadin zajedno na proslavi

Glumica Mirka Vasiljević i Vujadin Savić zajedno su se pojavili na rođendanskoj proslavi ćerke Katarine Grujić i Marka Gobeljića, gdje su odmah privukli veliku pažnju prisutnih.

Ovo je ujedno bio i prvi javni izlazak Vujadina Savića nakon skandala, budući da je nedavno prijavio transrodnu osobu A. K. zbog ucjene.