Dea je bila dio publike 2008. godine, a kamera ju je odmah zapazila zbog provokativnog oblačenja.

Izvor: Youtube printscreen / Pink

Voditeljka Dea Đurđević prisutna je u javnosti već dugi niz godina, ali malo ko zna da je njena prva pojava na malim ekranima bila kao navijačica u popularnom muzičkom takmičenju "Zvezde Granda".

Tada je Dea privukla pažnju stilom – sa kikicama u kosi i pirsingom na pupku, što je u moru gledalaca učinilo da odmah bude primijećena.

Otkriveno sa kojim pjevačem se Dea Đurđević zna skoro 20 godina: Bio joj je velika podrška u teškim trenucima

Bila je dio publike 2008. godine, navijajući za tada mladog pjevača Nemanja Stevanovića, a njihovo prijateljstvo je opstalo sve do danas.

Nemanja joj je pružio veliku podršku i u teškim trenucima, kada je Dea imala nesreću.