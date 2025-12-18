Više osoba poginulo je u padu aviona u Sjevernoj Karolini.

Izvor: X/@TheInsiderPaper/Printscreen

Više osoba je poginulo u padu aviona kod aerodroma Stejtsvil u Sjevernoj Karolini u Sjedinjenim Američkim Državama, javlja "Live 5 News". Avionska nesreća dogodila se danas oko 10 časova prepodne.

Istragu vodi Federalna avijacijska administracija (FAA).Potvrđeno je da se srušila "Cesna C550" prilikom slijetanja.

BREAKING: Multiple people reportedly dead after plane crashes in Statesville, North Carolinapic.twitter.com/Eca5OKpDBN — Insider Paper (@TheInsiderPaper)December 18, 2025

Trenutno nije poznato koliko osoba je bilo u avionu. Takođe, nije poznat ni uzrok nesreće, a na društvenim mrežama se pojavio snimak nakon pada letjelice.

Očevici su naveli da se dogodila snažna eksplozija nakon pada letjelice. Veliki broj policije, Hitne pomoći i vatrogasaca nalazi se na licu mjesta.