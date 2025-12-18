Auto Milka Bjelice propao kroz teretni lfit zgrade na Vračaru.

Izvor: Kurir/MN Press

Prema saznanjima "Telegrafa", automobil marke "audi" propao je danas kroz garažni lift zgrade na Vračaru u Beogradu. Prema saznanjima istog portala, vozilo pripada poznatom košarkašu Milku Bjelici (41).

Incident se dogodio danas popodne u Ulici Sazonova na Vračaru u Beogradu.

Na licu mjesta intervenisalo je 14 vatrogasaca-spasilaca sa četiri vatrogasna vozila. Na svu sreću nema povrijeđenih iako su u vozilu bile dvije odrasle osobe i dvoje djece.

"Situacija je bila kritična jer je lift bio nestabilan. Djeca su bila uplašena, ali su vatrogasci reagovali maksimalno profesionalno", kaže izvor pomenutog portala.

