Slavni muzičar ušmrkao pepeo rođenog oca sa kokainom: Umalo zapalio Plejboj zečice, a zbog bizarne stvari slomio 3 rebra

Autor Jelena Sitarica
0

Čuveni rok muzičar i gitarista benda "The Rolling Stones" proslavlja 18. decembra svoj 82. rođendan, a tokom svoje duge karijere o njemu se, osim zbog muzike, pisalo i zbog bizarnih poteza

Kit Ričards ušmrkao pepeo svog oca sa kokainom Izvor: TopFoto/mediadrumworld.com / Media Drum World / Profimedia

Legenda rok muzike, Kit Ričards, tokom života je imao toliko ispada, i u toliko se bizarnih situacija našao da je u Americi postala popularna izreka da će "nuklearni rat preživjeti samo bubašvabe i Kit Ričards".

Tako je jednom prilikom gotovo zapalio kuću Hjua Hefnera dok je Plejboj vila bila još u Čikagu.

Tada su on i saksofonista bili Hefnerovi gosti, no Ričards je odlučio da se drogira u kupatilu, zbog čega je slučajno došlo do požara. 

Zadimilo se, a ubrzo nakon toga, pojavili su se konobari i "ljudi u crnim odijelima" koji su donosili kante vode kako bi ugasili ono što je Kit zapalio. Srećom, uspjeli su da spase kuću.

Legenda "Rolling Stones-a" je imao situaciju i da nije spavao okruglo pet dana kada je radio na albumu "Some Girls" 1978. To je bio impresivan podvig, ali ni blizu njegovog najdužeg rekorda bez sna. U autobiografiji se pohvalio kako je jednom proveo devet dana bez spavanja, a to se loše završilo. Ričards je na kraju zaspao stojeći dok je stavljao kasetu na policu. Probudio se u lokvi krvi nakon što je udario glavom, a tijelo mu se srušilo od iscrpljenosti.

Sa policom je imao još jedan incident, kada je pokušao da dohvati jednu od knjiga nakon čega se ista srušila na njega i slomila mu tri rebra. Zbog njegove povrede je bend tada odložio turneju.

Ušmrkao je i pepeo svog oca

Kit je izgubio oca 2002. godine i pronašao je "zanimljiv" način da se nosi s njegovom smrću – tako što ga je ušmrkao. Godine 2007. Ričards je priznao da je nakon kremiranja oca uzeo malo pepela, pomiješao ga s kokainom i ušmrkao.

Pogledajte i kako danas izgleda njegov život:

