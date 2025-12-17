Ko je bivša zbog koje je Nino Rešić promijenio vjeru: Vjenčali se u pravoslavnoj crkvi, pa slavili sa 300 gostiju

Tokom veze s koleginicom Sarom Marković, Nino je prešao u pravoslavlje nakon čega su se vjenčali

Nino Rešić, koji je preminuo 18. oktobra 2007. godine u 43. godini, nastojao je da svoj privatni život drži podalje od očiju javnosti, ali mu to, zbog ogromne popularnosti, nije uvijek polazilo za rukom.

Tokom života ženio se tri puta, a posebno interesovanje medija izazvao je njegov drugi brak sa pjevačicom Sarom Marković, poznatom publici jednostavno kao Sara.

Njih dvoje su se vjenčali 1996. godine, a svadba za 300 zvanica bila je organizovana u hotelu u Pokajnici kraj Smederevske Palanke.

Tada se u medijima spekulisalo da je Nino u tom periodu promijenio vjeru, krstio se kao Nikola, piše Grand, a pjevač se sa svojom izabranicom vjenčao u pravoslavnoj crkvi.

Nino je inače rođen kao Amir Rešić, ali je tokom veze sa Sarom promijenio vjeru. Ipak, na kraju je sahranjen po muslimanskim običajima.

Među zvanicama su na svadbi bile brojne poznate ličnosti, a samo od nekih su Dragana Mirković, Nela Bijanić sa tadašnjim suprugom, Živkica Miletić sa suprugom, Nada Topčagić, Snežana Đurišić i mnogi drugi koji su se potrudili da Ninovo slavlje dovedu do vrhunca.

Kum na vjenčanju bio je harmonikaš i član popularnog sastava "Južni vetar" Perica Zdravković, a upravo on bio je jedan od najveselijih gostiju.

I mlada se latila mikrofona

Poseban lom na svadbi nastao je kada je zapjevala Nada Topčagić koja se u jednom momentu zajedno sa mladencima popela na sto.

Hit pjesma na svadbi bila je „Malo pomalo“, a pjevalo se i „Hoću s tobom sinove“. Momenat koji je obilježio vjenčanje bio je taj kada je mlada Sara oko noge vezala plavu podvezicu, koju je Nino sa zadovoljstvom skinuo.

U jednom mometu se i mlada, koja se takođe bavila pjevanjem latila mikrofona, pa je za goste otpjevala nekoliko pjesama, a veselje je trajalo do ranih jutarnjih sati.

