"Što ne rađaš djecu?" Dea Đurđević svima zapušila usta na ovo pitanje

Voditeljka Dea Đurđević krajem prošle godine stavila je tačku na dugogodišnju vezu sa kolegom Mladenom Mijatovićem. Nakon toga je priznala da ima novog dečka, a njen privatan život i dalje intrigira javnost.

Izvor: YouTube/Novo jutro

Voditeljka Pinka, Dea Đurđević se osvrnula na neumjesna pitanja koja dobija na društvenoj mreži Instagram gdje ima veliki broj pratilaca.

"Što ne rađaš djecu, kad ćeš da se udaješ, kolika ti je plata, odakle ti pare, ko te to zvao, sa kim se to dopisuješ su pitanja iz opšte nekulture", pisalo je na citatu koji je Dea podelila na Instagramu, što je kratko prokomentarisala sa: "Nekulturno je".

Šta je Dea rekla o raskidu sa Mladenom?

Podsjetimo, Dea je nedavno govorila o raskidu.

"Mi smo se razdvojili bez skandala, bez ikakvih problema, lijepo smo razgovarali, skoro deset godina smo bili zajedno. Mi i sad komuniciramo, doduše on živi u drugoj državi, ali smo stvarno u dobrom odnosu, i ja sam dobro. Da je trebalo da imamo djecu, vjerovatno bi nam Bog namjestio, kao što je sad namjestio da više nismo zajedno. Meni je to stvarno u redu, nije ti svejedno kad se raziđeš sa nekim posle skoro deset godina, ali život ide dalje, ali ako možeš da se odrekneš četvrtine tijela, možeš i ostalog", rekla je za "Večernje novosti".

