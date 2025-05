Vanbračni sin Marinka Rokvića o polubraći i odnosu sa maćehom: Da nije bilo nje sve je moglo da bude drugačije

Dario Rokvić dotakao se jednom prilikom odnosa sa ocem Marinkom, i polubraćom, a posebnu zahvalnost i dan danas ima prema ihovoj majci.

Iako je Marinko Rokvić bio u emotivnoj vezi sa Darijevom majkom Milom pre nego što je uplovio u brak sa Slavicom Rokvić, Dario je uspeo da izgradi snažan i iskren odnos sa polubraćom Nikolom i Markom, ali i sa njihovom majkom, s kojom je ostvario prijateljsku i toplu vezu.

Govoreći o svom pokojnom ocu, Dario je jednom prilikom istakao koliko mu je prvi susret s njim ostao urezan u sećanje – po dubokim emocijama i toplini koja je, kako kaže, nadjačala godine razdvojenosti.

"Mama mi je rekla da idemo da upoznam oca. Bio sam uzbuđen, bilo je lepo. Kada smo se ugledali, on me je zagrlio i poljubio. Sledeći put smo se videli u Beogradu, kada sam imao devet godina, tada sam se već malo opustio", ispričao je tada Dario.

Posebno ističe Slavicu Rokvić, kojoj je zahvalan na prihvatanju i povezivanju sa braćom.

"Za to što smo ovakav 'trojac' možda je najzaslužnija njihova majka Slavica. Vodila me je sa njima na letovanje, na Marinkov novogodišnji nastup... Svaka joj čast, neko drugi me ne bi tako prihvatio."

Dario je sa Marinkom bio u kontaktu do njegove smrti. "Bio je jako ponosan na sve nas, šta smo postigli i kako smo dobri roditelji prema našoj deci. Velika je stvar što smo bliski. I moja, Markova i Nikolina deca su bliska. Sinovi ne slušaju Marinkove pesme, jer ne govore srpski, ali su svesni da je njihov deda bio velika zvezda", otkrio je Dario i priznao: "Od oca sam nasledio da sam vredan, ali ne i talenat za pevanje".

Dario i danas živi u Kanadi, oženio se Portugalkom Nadiom koja mu je podarila dva sina: Romea i Matea.