Tompson kupio još jedan stan: Samo u Čavoglavama ima 10.000 kvadrata, sad digao kredit od 215.000 €

Hrvatski mediji objavili SU imovinsku kartu Marka Perkovića Tompsona.

Hrvatski ekstremista Marko Perković Tompson, posljednjih mjeseci je veoma aktuelan zbog koncerata u Hrvatskoj, a na privatnom planu ide mu odlično pošto je pazario novi stan u širem centru Zagreba za koji je izdvojio nevjerovatnu cifru.

Tompson je nedavno pazario stan od skoro 90 kvadratnih metara u naselju Maksimir, piše Telegraf.

Za ovu nekretninu u luks zgradi Perković je, kako pišu tamošnji mediji, podigao kredit od čak 215.000 eura, a ostatak je dao od svoje ušteđevine.

Prema podacima iz katastra - stan se sastoji od ulaza, hodnika, dva kupatila, dvije spavaće sobe te dnevnog boravka s kuhinjom i trpezarijom. Stan ima i dvije terase i prostoriju u podrumu za odlganje dodatnih stvari.

Ima dvije zabrane

U ugovoru su mu izdate dijve posebne zabrane - da stan ne može da izdaje i da ne smije da zatvara/zazida terasu, pisao je 24sata.hr.

Komšije su mu uglavnom "elita" hrvatskog društva, a zgradu u kojoj je pazario stan je gradio kontroverzni bizsnismen i bivši muž hrvatske misice koji je hapšen u akciji USKOK-a 2021. godine, Papić su se tada na teret stavljalo djelo podmićivanja, odnosno davanja mita.

Koje sve nekretnine ima Tomspon?

Marko Perković Tompson godinama ulaže u nekretnine, a neke je već i prodao. Tako je sigurno jedan od "najbogatijih hrvatskih estradnjaka" kada su nekretnine u pitanju, makar po tvrdnji tamošnjih medija.

Osim luks stana koji je poslednji upisan na njegovo ime, Tompson posjeduje još nekoliko nekretnina u prijestonici Hrvatske.

On je 2009. godine postao vlasnik luskuznog penthausa u zagrebačkoj Radničkoj ulici, koji je još tada bio vrijedan čak 10.000.000 kuna. Ovu nekretninu prodao je 2018. godine posle brojnih neuspjelih pokušaja.

U Splitu nekoliko nekretnina

U Splitu ima stan u kvartu koji se proteže prema centru grada. Iako detalji poput kvadrature nisu poznati, stan i dalje stoji u njegovom vlasništvu.

Na Žnjanu, u popularnom splitskom kvartu uz more, Tompson ima poslovni prostor od oko 88 kvadratnih metara, uz dva garažna mjesta. U istom dijelu Splita nalazi se velika porodična kuća u kojoj Tompson živi sa svojom porodicom, a koja je bila u sporu. Riječ je o objektu koji često privlači pažnju javnosti, posebno zbog spora oko bazena na susjednoj zgradi.

Takođe u Splitu, u kvartu nadomak Žnjana, Tompson ima stan od nešto više od 80 kvadrata. Stan se sastoji od tri sobe, dnevnog boravka, kuhinje i terase.