"Hrvatski veterani znaju da odgovore": Tompson prijeti radikalnim potezima, sramotni snimak uzburkao mreže

Marko Perković Tompson ponovo se obratio na društvenim mrežama i poslao poruku Tomislavu Tomaševiću, gradonačelniku Zagreba.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac/YouTube/Croatia Records

Marko Perković Tompson već neko vrijeme vodi rat na društvenim mrežama sa gradonačelnikom Zagreba koji je donio odluku da se zabranjuje ustaški pozdrav "za dom spremni" koji on izvodi na koncertima, ali i zakazivanje drugog datuma u zagrebačkoj Areni.

Ovim povodom je sada ponovo reagovao Marko Perković i na zvaničnoj Fejsbuk stranici rekao "da će, ako treba, povući mnogo radikalnije poteze".

"Danas prijepodne zagrebački gradonačelnik je potvrdio svoju odluku da mi ne dozvoljava održavanje koncerta 28. decembra u zagrebačkoj Areni. Naglasio je da je to isključivo njegova odluka. Ta njegova odluka, bez ikakvog razumnog pravno utemeljenog objašnjenja, u maniru je šerifa sa Divljeg zapada. Zapravo, ovdje se radi o napadu na pravni poredak RH od strane gradonačelnika Zagreba, jer ne poštuje odluke hrvatskih sudova", poručio je pjevač.

"Povući ćemo radikalnije poteze, neće mu se svideti"

Marko Perković je potom dodao i da će povući radikalne poteze.

"Hrvatski veterani, a među njima i ja, borili su se za pravnu, nezavisnu RH i na svaki napad na njen pravni poredak znaće da odgovore. Još jednom pozivam gradonačelnika Zagreba na razum, smirivanje tenzija i poštovanje pravnog poretka RH.

U suprotnom ćemo povući mnogo radikalnije poteze koji mu se neće svidjeti", zaključio je Tompson.

"Ne spuštam se na taj nivo"

Ranije danas, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević reagovao je na prozivke Marka Perkovića Tompsona tokom konferencije za medije koju je održao.

Na pitanje o Tompsonovoj izjavi da je stranka Možemo! sekta, Tomašević kaže da se ne misli spuštati na nivo uvrijeda i da koncerta 28. decembra neće biti. "Još prije mjesec dana sam donio odluku i toga se držimo", rekao je.

"Ako Tompsonov menadžment smatra da je nešto u toj odluci protivpravno, za to postoje pravni instrumenti", dodao je gradonačelnik.

Problem je "Za dom spremni"

Tompson je ranije dobio datum za Arenu, a potom zatražio dozvolu i za dodatni koncert u decembru u Zagrebu. Gradske vlasti to nijesu odobrile nakon što je Gradska skupština donijela odluku kojom se zabranjuje i pozdrav ‘Za dom spremni’ na svim površinama i prostorima pod upravom Grada Zagreba.

Tompson je poručio Tomaševiću da će pjesmu "Bojna Čavoglave" na koncertu 27.12. otvoriti pozdravom "Za dom spremni" te je, govoreći o Možemo i Tomaševiću, rekao da mu "neće neka sekta određivati šta smije, a šta ne".

Rekao je i da samo "zločest, bolestan um može preko pola miliona hrvatskih ljudi nazvati fašistima".