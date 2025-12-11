Ko je prva ljubav Dina Merlina: Slomila mu srce i otišla sa bogatašem, posvetio joj svoj veliki hit

Dino Merlin je zbog nje napisao pjesmu "Moj je život Švicarska".

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Dino Merlin je danas u srećnom braku sa suprugom Amelom sa kojom je dobio sina i ćerku, ali u tinejdžerskim danima je bio lud za djevojkom za koju okolina nije imala riječi hvale.

Kako se navodi, ona nije imala strpljenja da prati njegov put ka uspjehu. U to vrijeme on je bio siromašan, tek na početku, bez velikih nastupa i slave. Djevojka ga je napustila i otišla s drugim muškarcem, bogatim, ostavljajući Dina da se suoči sa bolom i razočaranjem.

Otišla je u Švajcarsku, zemlju koja se tada činila kao obećana za mnoge s Balkana, a on je ostao u Sarajevu, sa slomljenim srcem i ogromnim snovima.

Godinama kasnije, sudbina se poigrala. Dino Merlin je postao velika muzička zvijezda. Kada se spomenuta djevojka vratila u Sarajevo, nadajući se možda da će ponovno osvojiti njegovo srce, dočekalo ju je nešto drugo – pjesma.

"Moj je život Švicarska", iako pjesma na prvi pogled zvuči kao oda snovima, emigraciji i težnji za boljim životom, ona je, zapravo, posvećena upravo njoj.

Tada joj je, po legendi, po prvi put uživo otpjevao stihove koj su inspirisani njenim odlaskom i emotivnim ranama koje je za sobom ostavila.