Reper skinuo gaće na nastupu: Skandalozni snimak završio na mrežama (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Gregor Magaš je tokom nastupa rešio da skine majicu, a potom i donji veš

Gregor Magaš skinuo gaće na nastupu Izvor: Tiktok/gregor.magaš

Mladi muzički izvođač Gregor Magaš, popularnost je stekao zahvaljujući društvenoj mreži TikTok.

Sada je održao svoj prvi nastup u jednom beogradskom lokalu, a prisutne obožavaoce potpuno je šokirao kada se tokom performansa skinuo do gole kože.

Dok je izvodio jednu od svojih numera, Gregor je počeo da se skida na sceni, što je izazvalo pravu euforiju u publici.
Fanovi su bili u transu, a snimci sa nastupa ubrzo su preplavili društvene mreže.

Pogledajte:

@djoongo@Gregor♬ son original - LOULOU GALLON

 Incident je trajao kratko, ali dovoljno da publika reaguje, a materijal sa nastupa ubrzo je završio na društvenim mrežama. Tokom nastupa, kako se navodi, u publici je bilo i maloletnih lica.

Muzičar je tokom nastupa gađao publiku parama, što je dodatno izazvalo još veći haos u lokalu. Publika je vrištala, grabila novčanice i snimala svaki njegov pokret. Gregor se nakon skandaloznog nastupa oglasio na svom Titktok profilu.

"Jel mi nastup bio preskup? Jel vam žao para koje ste dali na karte?", pitao se pevač, dok su se ispod videa samo nizali komentari.

Gregor Magaš reper skidanje

