"Rasturačica brakova, pokrij se ušima": Gore društvene mreže nakon Vesninih komentara o Anabeli i Slađi

Vesna Đogani naišla je na osude nakon što se osvrnula na Anabelu Atijas i Slađu Delibašić.

Vesna Đogani nekada je bila u dobrim odnosima sa bivšom suprugom njenog nevjenčanog muža Đoleta Đoganija, Slađom Delibašić. Ali, prije nekoliko mjeseci to se promijenilo kada je Vesna u jednom intervjuu optužila Slađu da je varala Đoleta tokom braka i da su je na djelu uhvatili Anabela i Gagi i to prenijeli denseru.

"Istina je bila da je ona otišla. Anabela i Gagi su bili ti koji su nju vidjeli u lobiju jednog hotela kako sjedi sa 'prijateljem' njihovim zajedničkim i drži se za ruku. Kada su vidjeli Anabelu i Gagija, oni su sklonili ruke. To je bračni par sa kojima su Slada i Đole išli na zimovanja. Anabela i Gagi su nazvali Đoleta i rekli mu sve. Slađa je više puta, kada je gostovala u emisijama, rekla: 'Ljudi ja sam željela da budem samostalna. Nisam ga trpjela, nisam voljela, nisam željela u svojoj blizini", govorila je Vesna u emisiji "Iz profila".

Od tada svaki kontakt je prekinut između Slađe i Vesne, ali ni Anabela ne želi komunikaciju.

Prije nekoliko dana bivše jetrve, za koje se govorilo ranije da nisu u dobrim odnosima, pojavile su se na koncertu Nenada Kneževića Kneza i zajedno pozirale predstavnicima medija.

Na pitanje novinara kako komentariše njihovo pomirenje Vesna je prevrnula očima, nabacila osmijeh i rekla:

"Baš mi je drago."

Na opasku da svi komentarišu da je samo ona falila, priču je prebacila na muža:

"Đole je. Veče devedesetih, ja sam dvehiljaditih."

Na pitanje da li postoji šansa da se nađe zajedno s njima, Vesna je rekla:

"Očigledno da nema šanse, vi već to vidite, postalo vam je sve jasno, meni je ove godine postalo jasno, kad sam dala onaj veliki intervju koji ste, nadam se, gledali. Ja imam neke želje i predloge, ali vidjećemo otom-potom. Predstoji i naš veliki koncert u budućnosti. Ja sam čak i snimila pjesmu sa Slađom, ja sam veoma dobronamjerna i otvorenih shvatanja. Koči me druga strana. Ja svakome želim sve najljepše", rekla je Vesna, a ova izjava postala je viralna. Takođe je pjevačica naišla na osudu korisnika Instagrama, gdje su se nizali negativni komentari na njen račun zbog ovih riječi.

Gore društvene mreže

Mnogi su u njenom govoru primijetili ljubomoru.

"Slađa je top u godinama, ne brukaj se Vesnice. Sve ono što je ispričala o Slađi u pomenutoj emisiji, totalno bespotrebno čak i da je istinito i očekuje da joj Slađa to neće zamjeriti, nego će kao prije da je zove na ručkove, bože gospode glupe li žene ili ipak podmukle", neki su od komentara.

Bilo je i onih koji su na Vesninoj strani, ali daleko malobrojniji:

"Vesna je morala reći napokon istinu. Nju su osuđivali da je Đoletova ljubavnica, a Slađa je na te laži ćutala jer joj je odgovaralo da bude žrtva. Ali istina se sazna kad tad. Podmukle su Slađa i Anabela koje se ne vole, a prkose Vesni neiskrenim zagrljajem."

Na ovaj komentar odmah je stigao odgovor:

"Ona jeste bila njegova ljubavnica, ima nas koji smo tome svjedočili."

Oglasila se i djevojka čija je sestra plesala u grupi đogani fantastiko.

"Uvijek je imitirala Slađu. Pričala mi sestra, koja je đuskala kod njih, da je njjače bilo kad se Slađa ošišala na kratko sa zulufima i ofarbala u crno, pa se i ova tako ošišala i ofarbala, samo što je ovoj stajalo katastrofa."

Komentari su nastavili da se nižu.

"Zlo si, uh. Sujetna i ljubomorna i rasturačica brakova. Pokrij se ušima. Kako je ona meni antipatična, sve nja, nja, nja, a vamo kvarna kao zub. Sujetna hoće da se u sve umiješa, njihova stvar. Ušla Slađi u kuću i ukrala joj muža. E Vesna, promijenila si se od kada si se kao skromna djevojka doselila sa Đoletom u blok. Promijenila si se, postala cijela isfolirana, ni traga od nekadašnje lijepe, neisfolirane djevojke", samo se neki od komentara.