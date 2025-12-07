Pjevač otkrio dosad nepoznate detalje razgovora iza kulisa: Rečenica Saše Popovića promijenila mu je tok karijere

Adil Maksutović otkrio je detalje razgovora sa Sašom Popovićem koji je imao kada je napravio hit i stekao ogromnu popularnost.

Pjevač Adil Maksutović prisjetio se velikog uspjeha na Grandovom festivalu, gdje je 2012. godine predstavio pjesmu „Laku noć“ i oduševio i publiku i žiri. Progovorio je o razgovorima sa pokojnim estradnim magom i nekadašnjim direktorom Granda, Sašom Popovićem, te otkrio niz dosad nepoznatih detalja.

„Sjećam se, festival je bio u subotu, a tebe je Saša Popović pozvao već u nedjelju i rekao: 'Adile, dođi po svoju nagradu'“, prisjetila se voditeljka kroz osmijeh.

„Saša Dragić mi je rekao da imam fantastičnu pjesmu i da se prijavim na festival, a ja nisam htio. Unaprijed sam govorio da nema šanse da pobijedim“, iskreno je priznao u emisiji „Grand Specijal“.

Prekretnica se desila na sastanku kod Popovića. „On čuje pjesmu i nikad u životu neću zaboraviti kad je rekao: 'Jao, ljudi, kakvu pjesmu imate! Ne bih da prognoziram, ali vi ćete dobiti jedno od prva tri mjesta'“, prisjetio se Adil i otkrio da mu je baš ta rečenica dala vjetar u leđa da promijeni odluku.

Na posletku je uradio ono što prvobitno nije planirao – prijavio se. Pjesma je osvojila publiku na prvo slušanje, a Adil je poneo nagradu publike i stručnog žirija, što je obilježilo važan momenat njegove karijere.

„Sa tog albuma je samo ta pjesma postala hit.“

Da je Popović bio mag u svom poslu, potvrdio je i Adil zanimljivom pričom:

„Negdje 2008. godine sam trebao da izdam prvi album i došao sam u Grand krajem 2007. da preslušam album, i Sale je došao i pitao odmah ko je radio pjesmu broj 8. I Futa mu otkrije da sam ja, inače u pitanju je pjesma 'Ne mogu bez tebe', i Saša Popović je odmah rekao da će to biti hit i, nevjerovatno, sa tog albuma se i ispostavilo da je samo ta pjesma postala hit.“