Mreže gore zbog misteriozne lepotice kraj Mladena Mijatovića: Ljudi ne trepću dok je gledaju, plavuša ga preznojila

Mladen Mijatović podijelio je snimak na kom se vidi i misteriozna ljepotica sa kojom provodi vrijeme i trenira, a mnogi nisu propustili priliku da pohvale njenu figuru

Izvor: instagram.com/mmijatovic_official

Daleko od televizijskih kamera i stresnih situacija koje prate novinarski posao, Mladen Mijatović ima svoj način da se isključi i napuni baterije — na sportskom terenu. Popularni voditelj više puta je i na mrežama pokazivao na koji način pronalazi mir i obnavlja energiju, ali i na koji način ostaje u formi.

Izvor: Instagram printscreen/mmijatovic_official

On je sada podijelio snimak na mrežama na kojima se vidi da igra padel, a društvo mu je pravila zgodna plavuša koja ga je dobro preznojila.

Pogledajte:

Lijepa djevojka odmah je privukla pažnju njegovih pratilaca, zbog čega su se komentari samo ređali, naročito komplimenti na račun izgleda misteriozne plavuše.

"Uvijek preporučujem zdrav život, sport, trening i padel! To je, po mom mišljenju, najbolji način za relaksaciju nakon napornog radnog dana na TV Pinku," poručio je Mijatović.

"Padel mi pruža neophodan antistres, odličan je izazov, a ujedno služi i kao izuzetna priprema za sve naredne profesionalne izazove koji me čekaju."

Pogledajte još njegovih fotografija: