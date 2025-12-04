Uporedli ga s Haremkom, a glumac ga ispipao dok je snimao: Pulen Saše Popovića neprepoznatljiv, znate li ko je na slici?

Glumac Pozorišta na Terazijama objavio snimak iz garderobe, na kojem vidimo nekadašnju Zvezdu Granda

Dušan Svilar pojavio se na muzičkoj sceni 2007. godine kao jedan od kandidata u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, a iz tadašnje sezone izašao je kao pobjednik.

On je nakon velike pobjede snimio nekoliko pjesama za "Grand" produkciju, a potom se potpuno povukao sa javne scene i posvetio se poslu u pozorištu.

Sada je glumac Slaven Došlo podijelio na društvenim mrežama snimak koji je iznenadio sve. On je snimao Dušana Svilara u neočekivanom izdanju, pa je riješio da to podijeli s pratiocima.

Pulen pokojnog Saše Popovića se pronašao u pozorištu, te igra u Pozorištu na Terazijama, a njegovo izdanje sa perikom, šljokičavom haljinom i jakom šminkom pokrenulo je veliki broj komentara.

Pojedini su ga poredili sa članicama grupe "Harem Girls", koje su ove godine podigle prašinu učešćem na "PZE", gdje su umalo pobijedile.

