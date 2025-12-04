logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Uporedli ga s Haremkom, a glumac ga ispipao dok je snimao: Pulen Saše Popovića neprepoznatljiv, znate li ko je na slici?

Uporedli ga s Haremkom, a glumac ga ispipao dok je snimao: Pulen Saše Popovića neprepoznatljiv, znate li ko je na slici?

Autor Dragana Tomašević
0

Glumac Pozorišta na Terazijama objavio snimak iz garderobe, na kojem vidimo nekadašnju Zvezdu Granda

Uporedli ga s Haremkom, a glumac ga ispipao dok je snimao: Pulen Saše Popovića neprepoznatljiv, znat Izvor: Instagram printscreen / slavendoslo

Dušan Svilar pojavio se na muzičkoj sceni 2007. godine kao jedan od kandidata u muzičkom takmičenju Zvezde Granda, a iz tadašnje sezone izašao je kao pobjednik.

On je nakon velike pobjede snimio nekoliko pjesama za "Grand" produkciju, a potom se potpuno povukao sa javne scene i posvetio se poslu u pozorištu.

Sada je glumac Slaven Došlo podijelio na društvenim mrežama snimak koji je iznenadio sve. On je snimao Dušana Svilara u neočekivanom izdanju, pa je riješio da to podijeli s pratiocima.

Pulen pokojnog Saše Popovića se pronašao u pozorištu, te igra u Pozorištu na Terazijama, a njegovo izdanje sa perikom, šljokičavom haljinom i jakom šminkom pokrenulo je veliki broj komentara.

Pojedini su ga poredili sa članicama grupe "Harem Girls", koje su ove godine podigle prašinu učešćem na "PZE", gdje su umalo pobijedile.

Pogledajte kako je izgledao pred izlazak na scenu pozorišta:

Možda će vas zanimati

Tagovi

dušan svilar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ