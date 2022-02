PRE 15 GODINA POBEDIO U ZVEZDAMA GRANDA, SAŠA ZA NJEGA URADIO VELIKU STVAR! Nisam mogao da ga prepoznam - pamti i danas

Dušan Svilar o Saši Popoviću ima samo reči hvale.

Izvor: Instagram/printscreen/dusan_svilar_official/KURIR/Damir Dervišagić

Pobednik Zvezda Granda 2007. godine, pevač Dušan Svilar, koji je osvojio publiku ne samo fantastičnim glasom već i kulturnim i skromnim ponašanjem, ovih dana ima veliki razlog za slavlje. Dugo se ne pojavljuje u javnosti, a sada je ispunio dečački san i ostvario veliki napredak u karijeri.

Pevač je dobio stalni angažman u Pozorištu na Terazijama, što je za njega veoma značajan korak dalje i velika mu je čast što je postao član stalnog ansambla u prestižnom pozorištu u Beogradu.

"Još 2019. godine je počela moja saradnja s njima, kada sam dobio da tumačim ulogu Fantoma iz opere u istoimenom mjuziklu. Trebalo je to da bude prirodni put koji se desio, što se tiče mene, jer sam ja uvek bio posvećen muzičko-scenskom žanru, bez obzira da li je to opera, opereta ili mjuzikl, pored naravno koncertnog izvođenja", rekao je Svilar.

Dušan se prisetio perioda kada je bio u Zvezdama Granda i otkrio da veliku zahvalnost duguje Saši Popoviću koji mu je uvek davao vetar u leđa, ali za njega učinio još nešto.

"Saša nije samo meni dao vetar, već svima, još od momenta kada smo dobili priliku da učestvujemo u 'Zvezdama Granda'. Od 10 hiljada kandidata nas nekoliko je ušlo u taj uži krug, to je bila već pobeda, doći do finala je druga pobeda, a pobeda u finalu je pobeda nad pobedama. Verujem da su i ostali zahvalni na tome i na samoj saradnji sa Sašom. On je sjajan autor i meni je žao što ljudi ne znaju ustvari njegov stvaralački talenat. On je meni napisao jednu od najlepših pesama koju sam otpevao, ''Rode će se opet vratiti'', koju je fenomenalno iskomponovao. Sećam se, kada sam završio takmičenje, on je rekao da od Granda dobijam album, ali da ima on jednu pesmu za mene, koju će mi odsvirati pa da je uzmem ako mi se dopadne", ispričao je Dušan i dodao da nikada neće zaboraviti momenat kada je čuo pesmu koja je kasnije postala njegova lična karta.

"Sećam se, kada mi je otpevao pesmu i seo uz klavir, nisam mogao da prepoznam onog Sašu Popovića iz emisije i ovog Sašu kao autora (smeh). Rekao sam mu da mi se jako sviđa i on je predložio da je snimim sakolegama iz takmičenja kao uspomenu, i tada je nastao Grand kvartet. Pesma je bila uvrštena i na moj album i tu pesmu obožavam i često izvodim na svojim nastupima", priznao je Svilar.