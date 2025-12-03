"Drugarica mu rodila dijete, a on ima muža i žive zajedno": Pjevač priznao da je ćerki objašnjavao da voli muškarce

Pjevač Azis je sa najboljom prijateljicom dobio ćerku, živjeli zajedno s njegovim mužem

Izvor: Instagram/azis_online_new

Pjevač i nekadašnji učesnik rijalitija Zadruga Mirko Gavrić, gostovao je u emisiji u kojoj je otkrio nepoznate detalje o privatnom životu bugarske zvijezde Azisu. Od ranije je poznato da je pjevač, koji je nekada nastupao obučen u žensku odjeću dobio ćerku sa prijateljicom, a sada je Mirko iznio dodatne informacije.

"Ja sam imao priliku da budem gost kod Azisa u stanu i tada sam saznao da on ima ćerku", počeo je Mirko Gavrić.

"Ja sam se frapirao i bio sam u fazonu, čekaj, ne razumijem da on ima ćerku. I on je to sad nedavno otkrio kad je bio gost kod Cece, znači izjavio je da on ima djevojčicu, a to dijete sam ja vidio. Pa s obzirom na to da svi znamo da je bio sa mužem u Velikom bratu i tako, pa je rekao da mu je ćerku rodila najbolja drugarica i da joj je omogućio život iz snova".

"Drugarica mi je rodila ćerku, gleda je kao majku svog djeteta"

"Ona je prosto njegov najbolji prijatelj cijelog života i on joj je to omogućio, da živi život iz snova, a ona je i dalje njegov najveći prijatelj i dalje se vole. Rodila mu je ćerku i gleda je kao majku svog djeteta, ali kao i svog najvećeg prijatelja. Dijete naravno da zna ko joj je majka, a ko otac. Živi sa majkom, posjeti oca, oni su svi koliko se dobro sjećam živjeli u toj jednoj velikoj kući", otkrio je Mirko Gavrić za K1.

Izvor: Instagram/miracoofficial

"Ćerka me pitala zašto ne volim njenu mamu"

Azis je nedavno iskreno govorio o odnosu sa ćerkom i otkrio je da je prema njoj skroz iskren, te da joj je priznao da voli isti pol.

"U početku me je pitala zašto ne volim njenu mamu, a onda sam joj objasnio da je volim, ali na drugačiji način. Ja sam puno pričao sa svojom ćerkom tokom njenog odrastanja. To su bili jako emotivni razgovori, objašnjavao sam joj da ja imam svoj život, a njena mama svoj život. Morao sam da joj objasnim da ja volim muškarce, ali i da je njena majka moj najbolji prijatelj. Sve sam joj o sebi rekao, da ne čuje nešto od drugih. Morate sa djetetom da imate otvoren odnos. Dijete od svojih roditelja sve prvo treba da sazna", rekao je Azis tada za medije.

Svojevremeno je bio u braku sa muškarcem i ima ćerku Raju, koju je dobio sa najboljom drugaricom Galom, a zatim je dobio i sina. Prošle godine je na Instagram storiju objavio snimak sa ultrazvuka supruge Gale, i objelodanio radosne vijesti o prinovi.