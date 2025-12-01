Razvela se najljepša zvijezda Granda: Muškarci odlijepili, poredili je sa Kosjerinom, a krila da više nije sa mužem

Lijepa Mirjana Kalabić oduzimala je dah svojim izgledom tokom takmičenja, iako je sve vrijeme krila da je slobodna

Mirjana Kalabić, takmičarka "Zvezda Granda" koja je prošle godine ponijela titulu najljepše učesnice, prošla je kroz razvod. Ipak, i ove godine je odlučila da se takmiči i, kako kaže, nakon emotivnih potresa ovo za nju predstavlja potpuno novi početak.

Podsjetimo, prošle sezone njen tadašnji suprug bio joj je najveća podrška u studiju, ali njih dvoje su se u međuvremenu razišli i odlučili da svako krene svojim putem.

Mirjana danas ističe da se posvetila sebi, muzici i takmičenju, spremna da okrene novu stranicu.

"Bilo je mnogo oscilacija, mnogo stajanja. Prošla sam određene psihičke, emotivne bure, i očistila svoj prostor", rekla je Mirjana koju su često poredili i sa Draganom Kosjerinom, pa dodala:

"Ovu sezonu doživljavam svojim novim početkom, preporodom, i u emotivnom i u karijernom smislu. Držim sebi fige."

"Osjećam veliku odgovornost na sceni"

"Dajem se iskreno stvarno. Uvijek od sebe očekujem puno na sceni", rekla je Mirjana i otkrila da su je mnogo mlađe kolege pitale zbog čega ima tremu sa skoro 35 godina.

"Kažu da im mogu biti mama, ali ja prosto osjećam veliku odgovornost, tako i pristupam svemu."

Otkrila je sa kim bi volela da radi u ovoj sezoni.

"Sa Đoletom, mislim da bi pjevački tu mnogo napredovala, ali on mi je dao panik. Vidjećemo šta će biti, ali sa kim god budem radila, daću svoj maksimum, rekla je.

Inače, tokom učešća u "Zvezdama Granda" Dimitrije Kazić krio je od svih da se razveo od supruge sa kojom ima sina Andreja.

