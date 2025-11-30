Naša dizajnerka uživa u bajkovitoj vili sakrivenoj u šumi: Sve puca od topline i luksuza, a tu je i bazen

Elena Karaman uredila je dom baš po svom ukusu.

Elena Karaman, poznata dizajnerka enterijera i ćerka kreatorke Verice Rakočević, nedavno je zavirila u svaki kutak svog luksuznog imanja na Kosmaju i to podijelila sa pratiocima. Najprije je snimila dvorište sa bazenom dok je padao snijeg, a zatim je pokazala i unutrašnjost svoje impresivne vile sakrivene među drvećem.

U njenom domu sve izgleda kao scena iz filma, vidi se da je vodila računa o svakom detalju. Dnevni boravak je prostran i pun zanimljivih elemenata: krzno i koža dominiraju prostorom, garnitura je ukrašena raznobojnim jastucima, na zidovima vise umjetničke slike, a lampe se nalaze gotovo na svakom koraku.

Pogledajte kako izgleda raskošna kuća Elene Karaman:

Pogledajte kako izgleda raskošna kuća Elene Karaman:

Imanje u Provansi

Podsjetimo, Elena Karaman je, nakon više od dvije godine od kupovine imanja u Provansi, konačno završila renoviranje kuće u kojoj će živeti sa svojim partnerom Dušanom Reljinom, saznaje Kurir.

Radovi su trajali duže od planiranog, ali je sada sve uređeno baš onako kako je Elena želela. Osim što je potpuno obnovila kuću, posebnu pažnju posvetila je i hramu koji je sama podigla, a u kojem redovno izvodi obrede posvećene paganskim božanstvima u koja veruje.

Pogledajte kako izgleda vila u Francuskoj: