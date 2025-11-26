Iznenada preminula supruga milijardera, bila je velika prijateljica Đokovića: Muž se oprostio potresnim riječima

Supruga Ričarda Brensona Džoan preminula je u 80. godini, a osnivač Virgin-a odao joj je počast kao svojoj "najboljoj prijateljici" nakon 50 godina zajedničkog života.

Izvor: Instagram printscreen / richardbrenson

Voljena supruga britanskog milionera Ser Ričarda Brensona, Džoan preminula je u 80. godini, nakon što su proveli 50 godina zajedno.

Ričard Brenson (75) je na Instagramu objavio emotivnu posvetu supruzi i uputio joj dirljive riječi kao "najdivnijoj majci i baki".

Napisao je: "Slomljenog srca moram da podijelim da je Džoan, moja supruga i partnerka već 50 godina, preminula. Bila je najdivnija mama i baka koju su naša djeca i unuci mogli da požele. Bila je moj najbolji prijatelj, moja stena, moje svijetlo vodilja, moj svijet. Volim te zauvijek, Džoan x."

Juče je na Instagramu objavio njihovu zajedničku fotografiju uz opis "obоžavam ovu Džoaninu fotografiju".

Brenson je rekao da se zaljubio na prvi pogled kada ju je vidio 1976. godine, jer je bila "drugačija od bilo koje žene koju je ikada sreo", i odmah je počeo da je osvaja, navodi The Sun.

Jedan od najpoznatijih britanskih preduzetnika koji je inači veliki prijatelj Novaka Đokovića, istakao je da je Džoan bila "stub njihove porodice", dodajući da je njen miran i tih karakter bio suprotnost njegovom avanturističkom duhu, ali da su upravo zbog toga bili savršen par.

Izvor: Instagram printscreen / richardbrenson

Brenson je u više navrata isticao da je upravo Džoan bila osoba koja ga je prizemljila tokom svih velikih poslovnih poduhvata od avio-kompanije Virgin Atlantic do svemirskog projekta Virgin Galactic.

Vijest o njenoj smrti brzo se proširila medijima, a brojne javne ličnosti izrazile su saučešće porodici Brenson. Džoan Brenson ostavila je iza sebe supruga, djecu i unuke, a porodica je zamolila javnost za privatnost u ovom periodu tuge.