Javila mu da je trudna, on joj spustio slušalicu: Milan Vasić priznao da je briznuo u plač, a evo šta je rekla tašta

Glumac Milan Vasić se prisetio trenutka kada mu je supruga saopštila da će postati otac

Izvor: Instagram/milanvasic_official

Glumac Milan Vasić je prije četiri mjeseca postao otac. Njegova supruga Maja je na svijet donijela sina Despota, a glumac je sada na mrežama podijelio i dirljivu anegdotu o trenutku kada je saznao da će postati otac.

"Na današnji dan 2024. mi je supruga javila da je trudna. Odmah sam počeo da plačem od sreće, nisam mogao ništa da joj odgovorim i spustio sam joj slušalicu", ispričao je Vasić uz osmijeh.

Njegova supruga Maja potom je ispričala majci šta se desilo, a na pitanje: "Šta kaže zet", ona je odgovorila:

"Spustio mi je slušalicu".

"Znala je da ću plakati i shvatila je šta sam uradio. Pozvao sam je odmah i samo nastavio da plačem. Bogu smo zahvalni na Despotu", rekao je glumac.

