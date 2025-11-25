"Uvijek je pravila neku glupost pa smo prekinuli saradnju": Mili brutalno iskren o Ceci i pravima nad njenim pjesmama

Aleksandar Milić Mili, direktor muzičke produkcije "Grand" juče je u emisiji "Ispovijest" autora i voditelja Nemanje Vasiljevića na Nova.rs i bez zadrške otvorio fioku priča o saradnji sa Cecom Ražnatović.

Izvor: YouTube/ Grand Online /printscreen

Miligram je govorio o prekidima i obnovama njihovog profesionalnog odnosa, otkrivao šta se zapravo krije iza njegovog vlasništva nad fonogramima Cecinih pesama, ali i jasno poručio da je sistem autorskih prava u Srbiji zapušten, te da to pravi problem svim autorima.

Da li je Ceca imala apsolutno povjerenje u tebe, da ona dođe samo u studio, bez da prethodno čuje šta si uradio?

"Dok smo radili - da. Ona je uvijek napravila neku glupost, pa smo prekinuli saradnju, pa ponovo glupost… Ali dok smo radili, ona je imala apsolutno povjerenje i savršen je saradnik. Čak i kad sam se ja dvoumio da li sam pretjerao, ona je govorila: 'Ne, nisi'. Ona nije ulazila u to sve – dođe na kraju kada su gotovi tekstovi, uđe u studio, otpjeva i imala je apsolutno povjerenje."

Zašto su njeni hitovi na tvom Jutjub kanalu Miligram?

"Ja sam vlasnik fonograma. Osam albuma ima. Ova četiri albuma prije toga – to mora da se pravno riješi. Nije u odnosu na mene i nju, nego na mene i nju i izdavača koji je bio ranije. To je jedna od stvari koja dolazi – IP prava, znači intelektualna svojina – gdje je kod nas nekako dovedena na margine. Mi sad počinjemo da se borimo i moramo se izboriti zato što je intelektualna svojina sve. To je svaka napisana riječ, svaki napisan program IT–ja, pjesme… Mi se moramo izboriti da ljudi koji prave autorska djela budu zaštićeni od našeg sistema. A ovdje su kod nas ostavljeni na ledini. Ono što zarađuju, to je manji procenat onoga što bi trebalo da zarađuju. I mislim da se kroz takav jedan sistem cijelo društvo okreće ka pogrešnom, zato što, kad bi taj sistem autorskih prava funkcionisao… Mi, na primjer, nemamo digitalne košuljice da se prepozna pesma digitalno, da ima digitalni zapis. Kada bi to sve funkcionisalo, kada bi ti ljudi – autori – počeli da primaju ono što im po zakonu pripada, kada bi počeli da žive kako treba, ja garantujem da bi desetine hiljada novih mladih umjetnika odlučilo da se bavi ovim. Zašto bi oni koji žele da pokažu svetu svoju unutrašnju ljepotu bili po strani i radili u nekoj kancelariji za 500 eura? To je jedna velika nepravda koja je kod nas. Ja to rješavam i sud sada donosi malo bliže odluke, ali još ima potpuno banalnih stvari."

Ko se bavi time? Sokoj?

"Sokoj se bavi skupljanjem prava. Pjevači imaju kanale koji nisu legalni, pa monetizuju samo sebi u džep. Digitalna distribucija – slično. Izmiješana su prava izdavača, vlasnika fonograma i autora, a u stvari autorsko pravo je najveće. Jedino kad objaviš autora bez dozvole, to je krivično djelo. Znači, za to je raspisana kazna zatvora."

To kod nas samo Ana Nikolić može da objavi u sred noći.

"Kod nas je za to hiljadu godina robije. Ali ne – treba da se riješi sistem i da svima bude jasno kako to funkcioniše i da nadalje tako funkcioniše."