Veliko slavlje u porodici Šaulić: Šabanov unuk ne može da sakrije sreću, Ilda odmah reagovala

Čestitke su pristizale sa svih strana, a među prvima se oglasila Ilda Šaulić.

Unuk Šabana Šaulića, fudbaler Luka Adžić, i njegova supruga Aleksandra proslavljaju prvi rođendan svoje mlađe ćerke Maše. Povodom velikog dana, ponosni roditelji oglasili su se na društvenim mrežama.

Aleksandra je na Instagramu podijelila emotivne fotografije i posvetu svojoj mezimici, a istu objavu kasnije je podijelio i Luka.

"Srećan 1. rođendan, živote naš nasmijani mekani! Danas slavimo godinu dana otkako si došla na svijet, godinu dana otkako je naš dom postao puniji, topliji, veseliji i nežniji - jer ti si ona iskra koja je sve pretvorila u čaroliju. Ti si razlog našeg osmijeha, truda, volje, ushićenja. Ti si razlog zbog kog Lana sa ponosom nosi ulogu starije sestre. Ti si razlog zbog kog je mama saznala da može da se voli duplo najviše na svijetu. Ti si razlog tatinog hrabrijeg i snažnijeg koraka. Ti si naše zajedničko "volimo te" koje se nikada neće potrošiti. Neka ti je svaki korak lagan, svaki dan pun igre i smijeha, a svaki san obojen najljepšim željama. Mi ćemo uvek biti tvoja sigurnost, tvoja podrška i tvoja dom. Volimo te zauvijek", napisala je ona.

"Srećan prvi rođendan Maši", poručila je Ilda uz emotikone.

Našao stariju ženu

Podsjetimo, Aleksandra Ličina je dvije godine starija od Luke, a on je ranije otvoreno govorio o njihovoj ljubavi.

"Na današnji dan je sve počelo, želim da ti se zahvalim za beskrajnu ljubav koju mi pružaš iz dana u dan, pored tebe je sve lakše, osjećam se kao najvoljenija osoba na svijetu. Kada sam u teškim trenucima, uvijek znaš pravu riječ, uvijek si moja podrška u svemu i tek ćeš biti. Današnji dan je poseban za mene, upoznao sam osobu koja je drugi dio mene. Očekuje nas još puno lijepih trenutaka sa našom budućom ćerkicom i znam da ćeš biti najbolja mama na svijetu. Radujem se svemu što dolazi. Volim te", napisao je tada Luka.