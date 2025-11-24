Suzana sa zetom i ćerkama proslavila slavu: General Talijan drži tri prsta, tašta ne krije sreću i ponos

Suzana Mančić je krugu svoje porodice obeležila svoju devojačku slavu.
Voditeljka Suzana Mančić obeležila je svoju devojačku slavu, Aranđelovdan, u toploj porodičnoj atmosferi, okružena ćerkama i novopečenim zetom, brigadnim generalom Miroslavom Talijanom.
Suzana je, zajedno sa ćerkama i zetom, pozirala u svom domu, ispred porodičnog ikonostasa, a ponosnu fotografiju podelila je na društvenim mrežama.
Miroslav, elegantan u odelu, vedar i nasmejan, stao je uz taštu, koja nije krila radost i ponos.
"Skromno, ali sa mnogo ljubavi i radosti, u krugu porodice proslavili smo moju devojacku slavu Arandjelovdan. Setili se svih koji su tu Krsnu slavu prenosili s kolena na koleno. Vjecna im pamjat. Amin", napisala je ona.
Ne smeta joj razlika u godinama
Podsetimo, Suzanina ćerka Teodora nedavno je izgovorila sudbonosno "da" generalu, koji je od nje stariji 23 godine, pa je ovo bila jedna od njihovih prvih porodičnih proslava u zajedničkom okruženju.
Suzana je nedavno istakla da joj ne smeta razlika u godinama između zeta i ćerke.
"Da je ona starija 20 godina šta biste vi rekli? Ni to vam se ne bi sviđalo. Mislim da muškarac treba da bude stariji i zreliji od žene. Ja nemam ništa protiv te razlike. Njen muž je jedan veoma zgodan čovek, drži do sebe i vodi računa o svom izgledu. Gleda kako da joj ugodi i to je sve što mogu da kažem."
