Mili progovorio o kolegama iz Zvezda Granda: "Poslednjih 5 godina je bilo baš napeto"

Izvor: YouTube/Zvezde Granda/screenshot

Aleksandar Milić Mili govorio je o muzičkom takmičenju "Zvezde Granda" u kome je već nekoliko godina dio stručnog žirija.

Mili je otkrio razlike u novoj sezoni i priznao da atmosfera nikada nije bila bolja.

"Bilo je previše napeto"

"Moram da ti kažem da do ove godine, nekako… Baš sam i sa Marijom Šerifović komentarisao – baš je pozitivna atmosfera, super je nekako. Zezamo se, ja Kebi skačem po glavi, a on reaguje na kreativan način. Pozitivna je atmosfera, protočno je. Možeš da kažeš nešto da ljudi to prihvate, shvate. Nešto mi je u zadnjih pet godina previše bilo napeto, a sada toga nema. Svi uživaju i vidim da su i kandidati sve bolji i bolji. Sve saradnje koje sam prekinuo bile su samo iz jednog razloga, a to je jer se pojavilo nešto negativno, a ja ne mogu da povežem nešto negativno sa muzikom. Jer muzika je sloboda. Uopšte, sa bilo kojom vrstom umjetnosti. Ali eto, bavim se muzikom."

"To je sloboda, to je ljepota, to je tvoj neki unutrašnji svemir koji ti prebacuješ na ljude. I ako je on lijep, ljudima se to sviđa. I sad – gdje ti možeš da staviš nešto negativno? Taj dio mi se u šou nije sviđao, ali je izbacivao puno energije. E, sad je drugačija koncepcija, po meni mnogo bolja. I kad pitaš kuda će budućnost da ide – moram da kažem nešto. Mislim, digresiraću temu koja se odnosi na cio svijet. Mislim da mi živimo u vrijeme jedne industrijske revolucije koja je najveća otkad smo sišli sa drveta i ja sam nekako ponosan što živimo u tom vremenu. Mislim da će se sad, u sledećih pet do 10 godina, desiti takve stvari, takve promjene da jednostavno… Ja mislim da će donijeti mnogo dobra."

Vještačka inteligencija

Mili je progovorio i o sve prisutnijem fenomenu vještačke inteligencije:

"Da li u prvim koracima – ne, ali mislim da će donijeti mnogo dobra, a da ćemo posle mi to napraviti, kao i sve, da nas raznese. Ali mislim da se taj operativni sistem mladih generacija potpuno promijenio. Znači, bukvalno, neko ko je odrastao na deset hiljada puta više informacija nego što smo mi odrasli – njegov operativni sistem je sasvim drugačiji, drugačije raspoređen. Mi smo možda imali dva traka – škola i djevojke – i tu sam već pao, a oni imaju devet trakova na kojima se fokusiraju sa punim fokusom, prelaze s jednog na drugi. To je potpuno novi operativni sistem kod mladih i ja u njih mnogo vjerujem. To će se odraziti i na 'Zvezde Granda'. Mislim da čak i to što ima više kandidata jedan početak toga. Mislim da će vještačka inteligencija i sve što se dešava trenutno u svijetu nekako anulirati ili preklopiti ili zamijeniti sve što je prosječno. Taj jedan problem koji mi imamo – mediokriteta koji su pobijedili. To je Miloš Forman napravio film ‘Amadeus’, ako si gledala taj film? To je, za mene, najbolji film ikada snimljen, gdje on prikazuje borbu mediokriteta i genijalnosti i kako pobjeđuje mediokritet. Mislim da danas živimo u takvim vremenima, cio svijet, gdje je taj populizam, jednostavno ti prosječni ljudi, ali sa nekim viralnim momentima, uspijevaju da vode cijelu planetu. I mislim da taj dio sada polako prolazi," zaključio je Mili.

"Da će vještačka inteligencija jednostavno skloniti sve to što je prosječno, a ono što je organsko, što je pravo – to će ostati. Na primjer, 'Zvezde Granda' – to da ti izađeš tamo, staneš, pređeš, prevaziđeš svoje strahove – to je organski. Znaš, svima je isto, tu nema foliranja. Mislim da će se stvari svesti na to da, ako ti imaš svoje usko polje, kao što ja – ja sam kompozitor – i oni kažu: 'Gle, on komponuje top, ja ću njega da follow–ujem, njega ću da obožavam', a ovaj populizam, politika, religija – mislim da će to sve staviti u drugi plan."

