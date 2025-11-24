Evo kako danas izgleda Maja Odžaklijevska: Povukla se iz javnosti da brine o unuku, jedna stvar sve ostavila bez teksta

Poslije više od decenije, pjevačica Maja Odžaklijevska se pojavila na privatnom slavlju

Čuvena pop pjevačica Maja Odžaklijevska, koja je obilježila muzičku scenu devedesetih i početkom dvijehiljaditih, pojavila se na jednoj privatnoj proslavi gdje je izvela nekoliko svojih hitova.

Snimci koji su dospjeli na društvene mreže odmah su privukli pažnju, a komentari nisu prestajali da se nižu.

Ono što je mnoge iznenadilo jeste njen izgled, Maja odavno više nema svoju prepoznatljivu, vatreno riđu kosu, po kojoj je decenijama bila zaštitni znak. Umjesto toga, pjevačica danas ponosno nosi sijedu kosu vezanu u punđu ali jedna stvar ostala je ista - maestralan glas.

Publika je u komentarima isticala da pjeva identično kao prije dvadeset godina, sa istom emocijom i snagom, što je samo dodatno oduševilo prisutne.

"Šta sam Bogu zgriješila da dobijem ovakvo dijete?"

Pjevačica Maja Odžaklijevska, koju publika voli još od početka njene karijere, već neko vreme živi povučeno, daleko od javnosti. Nakon što se preselila u malu kuću u prirodi, Maja Odžaklijevska posvetila se mirnom životu i svu svoju ljubav usmjerila na svog unuka Luku, kojem je potpuno posvećena.

Ipak, kako je sama jednom prilikom priznala, sve je teže podnosila svakodnevne obaveze i osjećala da gubi snagu, zbog čega je bila primorana da donese tešku odluku – da smjesti unuka u dom gdje će imati potrebnu brigu i podršku.

"Mislim da to nije teška odluka, ali je to užasno teško roditelju, jer moja majka je rekla, 'samo me nemojte davati u starački dom'. Što se mene tiče, ja bih voljela da svoj život završim pored svoje ćerke i unučića, ali ako budem svojoj deci balast, ja ću svakako da se pomirim sa činjenicom da ću otići u starački dom", poručula je Maja tada.

Nju, kako kaže, to neće toliko zaboleti, a onda dodaje:

Maja Odžaklijevska sa unukom

"Međutim to bi bilo isto kao da mene sad pitate, pa dobro kako se sada osjećate s obzirom na to da razmišljate da Luku date u dom". Luka je moj autistični unuk, to većina zna, i zaista razmišljam da Luku dam u dom. Zašto? Pa ne mogu ja da ga dam, Centar za socijalni rad će odlučiti šta će biti sa Lukom, ali je suština da ja sve manje mogu njegovu energiju da udahnem. Nekad ostanem, dobro sam rekla, bez daha. Toliko se uznemirim kad je on uznemiren da ne mogu da udahnem. Ja to sebi ne smijem da dozvolim. Svakim danom kad on ima napad, ja sam jednim korakom bliže zemlji".

"Luka je kod mene proveo osam mjeseci kada je imao dvije i po godine. Kod mene je proveo još četiri godine, ili skoro pet, poslije toga kada je majka opet bila u obavezi. Luka je sada dva i po mjeseca kod mene zato što je majka u obavezi. Majka ne razmišlja o tome da li ja mogu ili ne mogu, a mora da razmišlja o tome, jer nije suština izgubiti i dijete i majku, treba sačuvati i jedno i drugo. Ja ću njoj jednog trenutka ipak biti dragocjena što sam uopšte postojala, a za njeno dijete je jako važno da ja još postojim, pa makar uzela to dijete povremeno koliko mogu da izdržim u ovim godinama", otkrila je Maja svojevremeno.

