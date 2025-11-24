"Nije mi došla na rođendan, to mi je najveća boljka": Anabela otkrila istinu o odnosu sa majkom Jadrankom

Anabela Atijas i njena majka Jadranka ne žive blizu, što pjevačici teško pada

Izvor: Instagram/anabelci

Anabela Atijas trenutno nastupa sa svojim bivšim mužem Gagijem Đoganijem, kao poznati dvojac Funky G. U intervjuu je istakla značaj maminog istinskog razumijevanja kroz cio njen život.

Pjevačica i njena majka Jadranka ne žive blizu, što joj posebno teško pada, a sada je navela da je ona posebna osoba u njenom životu, i da joj sve bude lakše kad je mama zagrli.

"Ove godine mi je najteže palo kad mi mama nije došla na rođendan", rekla je Anabela snuždeno na početku razgovora, pa nastavila:

"Najveća boljka mi je što ne mogu da je zagrlim makar jednom nedeljno, iskrena da budem. Znam da je ona ta koja umije da me sastavi samo jednim dodirom", dodala je nekadašnja učesnica "Zadruge".

"Nikad pred njom nisam imala tajne. Najiskrenije, ja sam joj sve govorila, bila je tu uvijek za mene i nikada meni nije okrenula leđa", jasna je bila za "Premijeru, vikend specijal" Anabela Atijas, čija majka živi u Švedskoj.

