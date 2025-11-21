Čuvena pevačica dete dobila sa 16, muž joj imao 15: Preživela strašne tragedije, a onda joj sina pogodio zalutali metak

Šemsa Suljaković imala je sudbinu neverovatniju od holivudskog filma.

Izvor: Youtube/StudioMMI Semsa i Juzni Vetar

Šemsa Suljaković, jedna od najvećih folk ikona sa ovih prostora, jedna je od retkih pevačica koje su vrlo mlade postale majke. Sina Almiru rodila je kada je imala samo šesnaest godina, a u brak je ušla još kao maloletna, sa godinu dana mlađim momkom koji joj je tada bio blizak prijatelj.

Strastvena tinejdžerska ljubav pretočila se u brak, međutim, čim su oboje napunili osamnaest godina, shvatili su da je njihov put drugačiji i sporazumno su se razišli.

Nakon razvoda, Šemsa se potpuno posvetila odgajanju sina, ostavila prošlost iza sebe i retko govori o tim bolnim trenucima.

"U ratu sam izgubila dva brata, brata od strica u Brčkom. Mnogo mi je teško da o tome pričam… Sin mi je isto bio ranjen, ali slučajno. Neki zalutali metak ga je pogodio i prošao mu kroz glavnu arteriju. Moj sin jedinac, nije mi bilo nimalo lako. Eto, hvala Bogu, dočekala sam unučad i snaju, koja je divna", izjavila je pevačica svojevremeno za medije.

Takođe, u javnosti se pisalo da je Šemsa u jednom periodu života bila prinuđena da sina poveri na čuvanje drugima, ali ona o toj temi nikada nije želela da govori javno.

Pevačica danas uživa u mirnom životu, te se retko pojavljuje u medijima.

"Penzionerka sam već tri godine, sada putujem i uživam za svoju dušu. U Nemačkoj sam uplaćivala penziju, koju sam dobila po godinama rada, nije starosna. U svakom slučaju, mnogo je bolje nego da sam je uplaćivala u Jugoslaviji", rekla je ona ranije za domaće medije.