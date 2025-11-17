Živjela na vodi, spala na 39 kila i ostala na ulici: Bila je zvijezda Juge, a danas živi zaboravljena od svih

Glumica Jadranka Matković trenutno sama plaća sobu oko 500 eura mjesečno i ističe da joj je najteže što nema djecu koja bi je posjećivala.

Izvor: Facebook/Kod nas doma/screenshot

Glumica Jadranka Matković, koja je tokom svoje karijere ostvarila brojne zapažene uloge, danas živi u staračkom domu i suočava se s finansijskim poteškoćama.

Njena životna situacija znatno se promijenila od 2013. godine, kada je ostala bez stana u kojem je stanovala od 1988. godine. Iako je postojala mogućnost da otkupi stan za 20.000 eura, zatečena deložacijom i lošim zdravstvenim stanjem, našla se na ulici.

"Vrhunac svega bio je kad sam vidjela da su mi u stanu pobacani dokumenti, ugovori i knjige. Od svega sam kolabirala", ispričala je glumica tada.

"Nisam srećna, ali imam smještaj"

Danas, četiri godine boravka u staračkom domu, Jadranka priznaje da nije previše srećna, ali je zahvalna što ima smještaj i redovne obroke. Zbog zdravstvenih ograničenja, fizički se teško kreće, a život u domu za stare pruža joj sigurnost, iako je ograničen.

"Nisam srećna, nisam našla svoj mir. Našla sam smještaj koji ima svoju organizaciju, redovne obroke i pranje veša. Sve mi je na dohvat ruke, ali meni je teško sama doći do trga. Starački dom je mjesto gdje sam spoznala neke stvari, starost jako odredi", rekla je Jadranka za TV Zapad.

Glumica trenutno sama plaća sobu oko 500 eura mjesečno i ističe da joj je najteže što nema djecu koja bi je posjećivala. Ranije je priznala da najviše žali što se nije ostvarila kao majka.

Izvor: Nedjeljom u 2 | HRT / youtube

"Previše sam birala i odbijala divne muškarce. Bila sam u vezama i željeli su oni mene, ali tako se na kraju posložilo. Nikada nisam bila žena koja je silno željela da ima nekoga ili da bude u nekom odnosu po svaku cijenu. Žao mi je što sam propustila neke divne ljubavi i muškarce koji bi mi danas bili od velike pomoći. Toliko da bih mogla lupati glavom o zid," ispričala je Jadranka i dodala da joj najviše nedostaje to što nema djece.

"E sada bih žestoko željela! Obožavam djecu. Posebno mi zaigra srce kada vidim da djeca posjećuju svoje roditelje ovdje u domu… Ja nažalost to nikad nisam osjetila", rekla je glumica za Večernji.hr.