"Oni imaju lava za kućnog ljubimca": Ćerka pjevačice zavela katarskog šeika, u šoku šta je otkrila na video pozivu

Pevačica Elma Sinanović je nekoliko puta u medijima pričala o svojoj ćerki Huliji, koju je dobila sa suprugom koji je prije šest godina preminuo nakon teške borbe sa opakom bolešću, koja je u vezi sa bogatašem iz Katara.

Mediji su pisali da je njen izabranik šeik, a koliko je imućan otkrila je Elma gostujući u jednoj emisiji kada je pričala o njegovom kućnom ljubimcu.

"Ja kad sam čula da oni imaju lava, rekla sam joj 'nećeš ti tamo nikad'", rekla je Elma nakon čega ju je voditeljka Bojana Lazić zamolila da ponovi šta je rekla. "Imaju lava".

Rekla sam ne možeš da se uzmeš tamo nikad. Imaju lava kao kućnog ljubimca i kad se gledaju na kameru, naš maltezer Badi se gleda sa njim i on se trese, lav riče", rekla je Elma.

"Nismo znali da je bogat"

"Dečko jeste iz Katara, ali nije šeik. Jeste bogat, ali mi to nismo ni znali", rekla je Elma ranije o svom budućem zetu i poručila da ga "unaprijed žali".

"Elma je oduševljena budućim zetom, šeikom iz Katara. Tamo su svi očarani Hulijinom ljepotom. Tretiraju je kao princezu. Oni se zabavljaju već neko vrijeme i odmah su svi znali da su njih dvoje stvoreni jedno za drugo. Hulija je sada na relaciji Katar-Srbija, ali će se u nekom trenutku skroz preseliti tamo", rekla je ranije jedna Elmina koleginica za "Stars" i dodala:

"Elma i Hulija su jako vezane. Elmi je najvažnija njena sreća i uvijek je podržavala njene izbore, pa tako i ovaj, koji je mnoge iznenadio. Uskoro će i sama posjetiti Katar. Elminu mezimicu javni život ne zanima pretjerano, iako je veoma talentovana za muziku. Prije nekoliko godina je snimila i duet s majkom koji je dobro prošao u javnosti, ali ona je odlučila da krene drugim putem. Pravi je zvrk, obožava da mijenja imidž, a fizički mnogo liči na Cecu Ražnatović, pa se i sama Elma često šali s prijateljima da ima jednu Cecu u kući".

