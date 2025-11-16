Otkriveno zbog čega Srbiju predstavlja Mongolka: Skandal svjetskih razmjera, konačno se saznalo sve

Vesna je otkrila sve detalje i istakla zašto su se mnogi povukli sa takmičenja.

Na predstojećem izboru za Miss Universe, koji će biti održan 21. novembra u Tajlandu, Srbiju će predstavljati takmičarka porijeklom iz Mongolije. Ova vijest iznenadila je region i izazvala brojne komentare na društvenim mrežama.

Tim povodom oglasila se i Vesna de Vinča, koja je pokušala da razjasni nastalu situaciju i da odgovori na pitanja koja su mnogi postavljali poslednjih dana.

"Vlasnik organizacije "Mis Universe" je bankrotirao, to se dešava paralelno sa organizacijom koja se dešava u Tajlandu, dva su vlasnika, a doveden je novi menadžer koji pokušava da sprovede sve to kako treba. Menadžer koji je otišao odveo je niz sponzora. Ove godine se ne zna šta se dešava, vidno je da ima previše skandala. Moram da kažem da je to slično bilo i prošle godine u Meksiku, tada nije bilo hrane, sada nema frizera", rekla je Vesna pa je otkrila ko je Mis Srbije:

"Ona je model koja je bila na nekoliko takmičenja prethodnih godine, ali veliki karambol je napravila Pompija Papela, ona je angažovala djevojke iz svoje agencije i okačili su im lente. Mnoge zemlje nisu htjele da učestvuju zbog neorganizacije, pa su našli djevojke i pokačili im lente. Sumnjam da će ovo takmičenje propasti, pojavio se jedan par koji želi da uzdigne jedno takmičenje, ali to nije jednostavno, ljudi su nezadvoljni što se miješaju neke stvari, pa takmičenje gubi vrijednost."

Na pitanje zašto predstavnica mis Srbije nije otišla na takmičenje, Vesna je odgovorila:

"Mi smo ozbiljno takmičenje, kao nacionalni direktor sam se povukla sa takmičenja, ali ne samo ja, već preko dvadeset zemalja. Bivši nacionalni direktor mis Meksika se povukla, jer su krenuli da primaju transdžender takmičare, to ne podržava. Ako se vratimo na normalne kriterijume, vratićemo se mi na takmičenje, ali ako bude ovako haotično, nećemo", rekla je Vesna za domaće medije.