"Napravio mi je katastrofu od lica": Zgodna Srpkinja izvadila silikone, priznala da se pokajala

Jovana Đorđević progovorila je o estetskoj hirurgiji.

Izvor: Instagram/callmelolita/printscreen

Jedna od najatraktivnijih Srpkinja, Jovana Đorđević, već godinama živi u skladnom braku sa fudbalerom Filipom Đorđevićem. Na Instagramu je prati više od 365 hiljada ljudi, a nedavno je otvoreno govorila o svojim estetskim korekcijama.

Svojevremeno je u usne ugradila biopolimer, ali je kasnije, želeći da im vrati prirodan izgled, morala da prođe kroz dve operacije. Nakon tog iskustva, Jovana je poručila mladim devojkama da budu pažljive kada je reč o estetskim zahvatima.

Nedavno je na društvenim mrežama podelila fotografije na kojima se vidi kako sada izgleda, nakon što je potpuno uklonila strano telo iz usana.

"Meni je prvi doktor, koji me je operisao napravio najveći problem, zbog njegove nestručnosti usne su mi asimetrične, tj. asimetričnije nego što su bile prirodno jer je sa jedne strane isekao više mesa, i to mog tkiva više nego samog materijala. Da je ta operacija obavljena stručnije, verovatno se ne bih ovoliko patila", rekla je svojevremeno Jovana.

Operisala nos

Zgodna manekenka priznala je i da je operisala nos, ali i da je morala dva puta da ide na korekcije, jer prvi zahvat nije dao željeni rezultat.

"Ovo je hirurg koji mi je doslovno spasio nos nakon prethodne neuspele operacije (tokom koje mi je jedan poznati doktor izvadio maltene pola nosa). Dugo nisam želela javno da podelim ko je u pitanju, jer svaka operacija sa sobom nosi rizik i ne bih volela da sutra zbog moje preporuke neko bude nezadovoljan kao što sam bila ja nakon što sam otišla kod doktora koji je bio hvaljen nadugo i naširoko, pa mi je opet napravio katastrofu od lica",otkrila je Jovana.

