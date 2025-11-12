logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Napravio mi je katastrofu od lica": Zgodna Srpkinja izvadila silikone, priznala da se pokajala

"Napravio mi je katastrofu od lica": Zgodna Srpkinja izvadila silikone, priznala da se pokajala

Autor Ana Živančević
0

Jovana Đorđević progovorila je o estetskoj hirurgiji.

Jovana Švonja (1).jpg Izvor: Instagram/callmelolita/printscreen

Jedna od najatraktivnijih Srpkinja, Jovana Đorđević, već godinama živi u skladnom braku sa fudbalerom Filipom Đorđevićem. Na Instagramu je prati više od 365 hiljada ljudi, a nedavno je otvoreno govorila o svojim estetskim korekcijama.

Svojevremeno je u usne ugradila biopolimer, ali je kasnije, želeći da im vrati prirodan izgled, morala da prođe kroz dve operacije. Nakon tog iskustva, Jovana je poručila mladim devojkama da budu pažljive kada je reč o estetskim zahvatima.

Pogledajte fotografije Jovane Đorđević:

Nedavno je na društvenim mrežama podelila fotografije na kojima se vidi kako sada izgleda, nakon što je potpuno uklonila strano telo iz usana.

"Meni je prvi doktor, koji me je operisao napravio najveći problem, zbog njegove nestručnosti usne su mi asimetrične, tj. asimetričnije nego što su bile prirodno jer je sa jedne strane isekao više mesa, i to mog tkiva više nego samog materijala. Da je ta operacija obavljena stručnije, verovatno se ne bih ovoliko patila", rekla je svojevremeno Jovana.

Operisala nos

Zgodna manekenka priznala je i da je operisala nos, ali i da je morala dva puta da ide na korekcije, jer prvi zahvat nije dao željeni rezultat.

"Ovo je hirurg koji mi je doslovno spasio nos nakon prethodne neuspele operacije (tokom koje mi je jedan poznati doktor izvadio maltene pola nosa). Dugo nisam želela javno da podelim ko je u pitanju, jer svaka operacija sa sobom nosi rizik i ne bih volela da sutra zbog moje preporuke neko bude nezadovoljan kao što sam bila ja nakon što sam otišla kod doktora koji je bio hvaljen nadugo i naširoko, pa mi je opet napravio katastrofu od lica",otkrila je Jovana.

Pogledajte još fotografija Jovane Đorđević:

Tagovi

Jovana Đorđević silikoni

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ