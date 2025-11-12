"Nikad se nismo družili, ali me je pozvao": Pavle Mensur otkrio istinu o Milošu Bikoviću, ovo mu nikada neće zaboraviti

Pavle Mensur govorio je o Milošu Bikoviću i istakao da pomaže kolegama.

Mladi glumac Pavle Mensur govorio je o svom kolegi Milošu Bikoviću i otkrio koliko mu je pomogao na početku karijere. Iako nisu previše bliski, Miloš je uvijek bio tu za Mensura.

"Biković je stvarno napravio haos u toj Rusiji, otvorio je put mnogim mladim kolegama. Šta više mene je, iako nismo toliko bliski, poznajemo se, kad god se vidimo lijepo popričamo, uvijek razmijenimo tako nekih par lijepih rečenica, ali nikad se nismo družili... Ali i mene samog, kao i mnogo mnogih mojih mlađih kolega je imao potrebu u par navrata da okrene i da kaže: 'E, predložilo sam te za tu i tu ulogu u Rusiji, zvaće te reditelj'. On radi to onako kako jedan pravi gospodin i šmeker to treba da radi i za to mu kapa dole", rekao je za WTF Pavle Mensur.

Stariji brat je producent

Majka Pavla Mensura, glumica Srna Lango, iz prvog braka ima još jednog sina Aleksu, koji se bavi produkcijom.

"Aleksa je prvo studirao na Pravnom fakultetu u Beogradu da bi naknadno odlučio da ode na produkciju. Na kraju je i sebi i meni priznao da njega studije ne zanimaju i da želi da se zaposli. Mada sam se dugo bunila i molila ga da ne odustaje tako lako ili da bar zamrzne godinu, donio je neopozivu odluku kojoj sam ja na kraju dala blagoslov. Sada planira da započne privatni biznis sa svojim ocem" , rekla je Srna u emisiji "Magazin In".