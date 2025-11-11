Nevjenčana Arkanova žena ne može više da ćuti: Njena ispovjest otkriva sve, veliko priznanje o Ceci i bogatstvu!

Ljiljana se dotakla i priče o nasljedstvu, a spomenula je i odnos sa Ražnatovićkom.

Glumica Ljiljana Mijatović, koju mnogi pamte po ulozi u filmu "Beštije", godinama je bila poznata i po emotivnoj vezi sa pokojnim Željkom Ražnatovićem Arkanom. Iz njihove ljubavi rodila se ćerka Anđela, koja je Arkanovo treće dijete.

Nakon što je Anđela javno otkrila detalje o svom odnosu sa ocem, Ljiljana je tada odlučila da, posle 46 godina ćutanja, prvi put otvoreno govori o njihovoj vezi i svemu što je obilježilo taj period njenog života.

Na početku razgovora, Ljiljana je istakla da je na ovaj intervju pristala upravo na nagovor svoje ćerke Anđele, koja je željela da i javnost čuje majčinu stranu priče.

"Željka sam upoznala u ranoj mladosti. Kao djevojčurak sa 15 godina odlazila sam na matine u “Cepelin”. To je tada bilo u modi subotom i nedeljom. Blizu njega je stanovao i moj najbolji drug, koji je bio momak njegove sestre. Tako smo mi postali dobri drugari i nalazili bi se često nedeljom, pošto ja tada uveče nisam smjela da izlazim. Sjedjeli bismo u parkiću, a on bi obavezno otišao da kupi kolače, pošto smo dijelili zajedničku ljubav prema slatkišima. Pričali bi o svemu i svačemu. On je tada bio nešto sasvim drugo, nego što ga ljudi znaju kasnije. Često je putovao i vraćao se, a razlog zašto smo mi bili tako prisni je taj, što sam ja uvijek znala gdje se on nalazi, jer mi se uvijek javljao telefonom. Njegova mama Slavka je uvijek mene zvala da pita gdje je i da li je dobro", započela je priču Ljiljana.

Zarobio direktora zatvora

"Arkan je volio poeziju, stalno me je tjerao da recitujem Desanku Maksimović, kao i “Tatjanino pismo Onjeginu”, što sam uvijek činila. Stavljao mi je glavu na krilo i govorio da mu recitujem. Bio je romantičan i duhovit. Kada se Anđela rodila u Narodnom frontu, imala sa težak porođaj. Posle nekih dva-tri sata došao je kod mene direktor tog odeljenja i pita me da li sam ja Ljiljana Mijatović i da me zove muž. Ja sam bila u čudu, jer sam znala da je u zatvoru. Javljam se ja i čujem njegov glas: 'Dušo, moja ljepotice, kako ste?' Bila samšokirana, mislila sam da su ga pustili, a on mi kaže da su digli pobunu u zatvoru i da drže zarobljenog direktora, kako bi mi telefonirao, jer nije mogao da bude pored mene", prisjetila se bivša glumica.

Ispričala je i nekoliko anegdota iz veze sa Arkanom.

"Njegove glavne osobine bile su velika hrabrost i ljubomora. Kada je Anđela imala godinu dana, a on je bio tad izašao iz zatvora, slavili smo njen rođendan na Svetom Stefanu. Pošto je bio jako ljubomoran, ja sam uvijek išla s njim, iako je tada bio običaj da Crnogorci ne vode žene sa sobom. Nikada me nije ostavljao kući. Jedne večeri je tu došao jedan čuveni igrač bridža, on je bio najbolji prijatelj Omera Šarifa. Sve djevojke su se oko njega vrzmale. On je meni prišao i pitao me da li želim da igram s njim. Ja sam se skamenila. Željko je pocrvenio, uhvatio ga je za ruku i rekao mu je da ja neću da igram s njim, ali da će on da igra s njim. On se izvinio i rekao mu je da može da bude ponosan što ima takvu ženu", prisjetila se Ljiljana.

Otkrila je i zašto se ona i Željko nisu nikad zvanično vjenčali.

"Mi se nismo vjenčali iz tehničkih razloga, jer je on bio tražen od mnogih država. Pobjegao je iz zatvora, pa se on krio, pa zato nismo mogli ni da legalizujemo našu vezu, iako je on to jako želio. Naša ćerka nosi prezime Ražnatović, jer je on na tome insistirao. Dao je izjavu u konzulatu, tada je bio u zatvoru u Holandiji", iskrena je bila glumica.

"Kada sam rodila Anđelu, ona je bila mali Željko, fizički frapantno liči na njega. Ima njegovu boju glasa, ruke, noge, glavu, oči, bijeli ten.. voli slatkiše kao on i životinje, pjeva lijepo kao i on. Uspavljivao je Anđelu pjevajući joj Elvisa", otkrila je Ljiljana.

Ona smatra da priča da je Željko živ nije istinita i smatra da ta stvar ne treba da se dovodi u pitanje.

"Mislim da Željko nije živ i da čitava ova situacija ne bi bila ovakva da je on živ. Pričala sam i sa njegovom majkom mnogo puta o tome, samo je porodica znala da je on kao mali slomio bio butnu kost, pa mu je jedna noga bila kraća od druge za 1.5 cm, ali se to nije primjećivalo. Imao je tu i jedan ožiljak, njegova majka je to vidjela kasnije", dodala je ona.

"Nismo htjeli njegove pare"

Ljiljana se dotakla i priče o nasljedstvu.

"Što se tiče njegovog nasljedstva, Anđela ništa nije naslijedila od oca, a i ja sam je savjetovala da ne učestvuje u tim tužbama. Ona zbog toga nije bila tužna, niti zainteresovana za tako nešto, tako da mi u tome nismo htjeli da učestvujemo", rekla je ona, a onda se osvrnula i na Cecin odnos prema njenoj ćerki:

"Ceca se u to vrijeme jako lijepo snašla, bila je jako mlada, Željko je tada bio već zreo čovjek. Ona je bila vrlo korektna prema mojoj Anđeli. I posle njegove smrti je bila vrlo korektna. Mogu samo da joj se zahvalim i da kažem sve najljepše o njoj. Na priče da Veljko ima više para od Anđele, koja nema para, a da on “pliva u novcu”, kako neki kažu, to je glupost. On je dečko za sebe i nek mu da Bog da ima još više para. Njihova ljubav nema veze sa parama. Ona ga voli jer je mio i drag i imaju dosta toga zajedničkog u pričama", završila je tada svoju ispovijest Ljiljana za kanal “Istinita priča”.