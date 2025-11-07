Alek Darson - od beogradskih korijena do svjetske scene: gitarista koji spaja emociju i tehniku

Kada uzmete gitaru u ruke sa deset godina i od tada ne prestanete da tragate za novim zvukom, znate da je muzika više od poziva, to je put.

Izvor: Alek Darson

Takav je put Aleka Darsona, gitariste i kompozitora koji danas stvara i živi u Torontu, a iza sebe ima karijeru koja spaja kontinente, žanrove i generacije muzičara.



Od Beograda do Bostona: temelji jednog zvuka



Rođen i odrastao u Beogradu, Alek je prve akorde naučio na maminoj staroj akustičnoj gitari. U tinejdžerskim danima već svira u bendovima, eksperimentiše sa zvukom i paralelno razvija interesovanje za produkciju i snimanje. Završava studije audio i vizuelnih tehnologija u Beogradu, a zatim pravi ključni korak - odlazi u Sjedinjene Američke Države, gdje upisuje prestižni Berklee College of Music u Bostonu.

Izvor: Alek Darson



Berklee mu nije samo dao tehničko znanje već i globalnu perspektivu. „Tamo sam naučio da muzika nema granice. Ima samo emociju, i način da je iskreno preneseš“, kaže Alek.



Solo album i vizija umjetnika



Njegov debitantski solo EP “Panopticon” objavljen je 2014. godine i ubrzo je privukao pažnju ljubitelja progresivne muzike širom svijeta. Ono što “Panopticon” čini posebnim nije samo virtuoznost na gitari, već činjenica da je Alek potpisao sve: kompoziciju, aranžmane, produkciju, miks i master.

Recenzije su ga opisivale kao “beskompromisno ambiciozan projekat koji zvuči kao spoj tehničke savršenosti i emotivne dubine”. Sama muzika nosi duh modernog prog rocka, ali i filmsku širinu, što nije iznenađenje, jer je Darson jednako strastven prema zvuku i slici.

Izvor: Alek Darson





Saradnje sa svjetskim imenima



U godinama koje su uslijedile, Alek se sve više profilisao kao producent, aranžer, inženjer zvuka i studijski gitarista. Njegov rad je prisutan na desetinama albuma širom svijeta, a među saradnicima su i Jordan Rudess (Dream Theater) i Ron “Bumblefoot” Thal (bivši gitarista Guns N’ Roses), jedan od najvećih čeških rok muzičara Petr Janda, mađarski bend Special Providence, pekinški folk/metal bend Voodoo Kungfu, srpski Organized Chaos, i mnogi drugi.

Rudess ga opisuje riječima: „Alek ima jedinstven pristup i zvuk. Njegova muzika i svirka su nevjerovatne.“

Ovakve pohvale od legendi žanra nisu slučajne. One potvrđuju da je riječ o muzičaru koji ne svira samo notama, već i emocijom.

Turneje, studiji i globalni horizont

Tokom karijere, Alek je nastupao s različitim bendovima i projektima širom svijeta, od Beograda do Kine, kroz Evropu, Ameriku i Aziju. Svaka turneja, kaže, donosi novu lekciju o tome koliko muzika povezuje ljude: „Bez obzira gdje sviraš, u Podgorici, Njujorku ili Pekingu, publika reaguje isto kada osjeti iskrenost.“

Danas Alek vodi svoj muzički studio u Torontu, iz kojeg radi s muzičarima iz cijelog svijeta. Trenutno je u fazi produkcije drugog solo albuma, koji najavljuje kao “intimniji, ali zvučno veći” projekat. Ubrzo, svjetlost dana ugledaće i Inner Child, instrumentalni projekat Carlos Borges-a, gde Alek igra kljucnu ulogu ko-autora, gitariste i producenta. Uz njega u studiju su i neka od najvećih imena današnje prog scene, među kojima Matt Garstka, bubnjar iz benda Animals as Leaders, s kojima Alek razvija novu originalnu muziku.

Vidi opis Alek Darson - od beogradskih korijena do svjetske scene: gitarista koji spaja emociju i tehniku Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Alek Darson Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Alek Darson Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Alek Darson Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Alek Darson Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Alek Darson Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Alek Darson Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Alek Darson Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Alek Darson Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Alek Darson Br. slika: 9 9 / 9 AD





Zvuk koji prevazilazi žanr



Ono što Aleka Darsona izdvaja iz mase tehnički briljantnih gitarista jeste sposobnost da tehniku stavi u službu emocije. Njegov ton je topao, precizan, a kompozicije često imaju filmsku dimenziju, miješaju progresivne strukture, atmosferične pejzaže i sofisticiranu produkciju. U vremenu kada je gitara često svedena na nostalgični simbol, Darson pokazuje da taj instrument i dalje može da zvuči svježe, moćno i relevantno.

„Mene ne zanima da pokažem koliko brzo mogu da sviram – zanima me da svaka nota ima smisao“, kaže Alek. I upravo u toj jednostavnoj rečenici leži srž njegove umjetnosti.

Inspiracija s Balkana, uspjeh u svijetu

Za publiku u Crnoj Gori i regionu, Alekova priča nosi posebnu poruku: da se globalni uspjeh ne rađa samo u velikim centrima, već u istrajnosti, znatiželji i hrabrosti da se krene dalje. On je dokaz da muzičar sa Balkana može graditi karijeru na svjetskom nivou, bez kompromisa i bez gubljenja identiteta.