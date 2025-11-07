"Očigledno je da je izmislio i ispričao gluposti": Oglasio se Đani i odgovorio na prozivke Aci Lukasu

Radiša Trajković Đani otkrio je šta se desilo sa Acom Lukasom.
Izgleda da rat među domaćim muzičkim zvijezdama ne jenjava! Nakon što je Aca Lukas priznao zbog čega već godinama nije u dobrim odnosima sa kolegom Radišom Trajkovićem Đanijem, oglasio se i folker, te je otkrio svoju stranu priče.
Nakon što su njegove Lukasove riječi odjeknule u javnosti, Đani je riješio da ispriča svoju stranu priče i da, kako kaže, “razbije sve gluposti koje su se godinama prepričavale”.
"Vama ću ispričati pravu i jedinu priču koja je razlog mog sukoba s Lukasom. Imao sam dosta para kod sebe tu noć, jer sam već na nekoliko mjesta nastupao, a zbog granice je uvijek problem s većom svotom novca. Kad me gazda pitao da ponesem i Acine pare, ja sam rekao, nije problem nikakav, ali sam mu poručio da imam veću količinu para, i pitao sam ga da li mogu na njega da se pozovem, ako dođe do problema na granici. Gazda je rekao da ne mogu i da njega ta priča ne zanima. Očigledno je on izmislio i ispričao glupost Lukasu, a on ako će zbog toga da se ljuti, šta da mu uradim. Uglavnom, ovo je jedina i istinita priča", rekao je Đani.
"Nije htio da mi donese novac"
"Napravio je gaf. Radio je u nekoj diskoteci u Makedoniji, i gazda je trebalo da pošalje kaparu za moj nastup. Tamo je pjevao Đani, bio je pijan, mislim, on je uvijek pijan... I kad mu je gazda rekao da li može da ponese kaparu za mog gazdu i mene, on se okrenuo i rekao: 'Koji su ti?'. I nije htio da nosi! Nema veze, ali način na koji je to rekao... Gazda mi je kasnije ispričao da je bio u šoku", rekao je Lukas kod Bokija 13.
Izvor: Kurir/ MONDO