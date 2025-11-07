logo
"Očigledno je da je izmislio i ispričao gluposti": Oglasio se Đani i odgovorio na prozivke Aci Lukasu

Autor Ana Živančević
0

Radiša Trajković Đani otkrio je šta se desilo sa Acom Lukasom.

"Očigledno je da je izmislio i ispričao gluposti": Oglasio se Đani i odgovorio na prozivke Aci Lukas Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Izgleda da rat među domaćim muzičkim zvijezdama ne jenjava! Nakon što je Aca Lukas priznao zbog čega već godinama nije u dobrim odnosima sa kolegom Radišom Trajkovićem Đanijem, oglasio se i folker, te je otkrio svoju stranu priče.

Nakon što su njegove Lukasove riječi odjeknule u javnosti, Đani je riješio da ispriča svoju stranu priče i da, kako kaže, “razbije sve gluposti koje su se godinama prepričavale”.

"Vama ću ispričati pravu i jedinu priču koja je razlog mog sukoba s Lukasom. Imao sam dosta para kod sebe tu noć, jer sam već na nekoliko mjesta nastupao, a zbog granice je uvijek problem s većom svotom novca. Kad me gazda pitao da ponesem i Acine pare, ja sam rekao, nije problem nikakav, ali sam mu poručio da imam veću količinu para, i pitao sam ga da li mogu na njega da se pozovem, ako dođe do problema na granici. Gazda je rekao da ne mogu i da njega ta priča ne zanima. Očigledno je on izmislio i ispričao glupost Lukasu, a on ako će zbog toga da se ljuti, šta da mu uradim. Uglavnom, ovo je jedina i istinita priča", rekao je Đani.

"Nije htio da mi donese novac"

"Napravio je gaf. Radio je u nekoj diskoteci u Makedoniji, i gazda je trebalo da pošalje kaparu za moj nastup. Tamo je pjevao Đani, bio je pijan, mislim, on je uvijek pijan... I kad mu je gazda rekao da li može da ponese kaparu za mog gazdu i mene, on se okrenuo i rekao: 'Koji su ti?'. I nije htio da nosi! Nema veze, ali način na koji je to rekao... Gazda mi je kasnije ispričao da je bio u šoku", rekao je Lukas kod Bokija 13.

Izvor: Kurir/ MONDO

