Pevačicu otac nazvao po švalerki: Lepa Lukić je na sceni šest decenija, a gotovo niko joj ne zna pravo ime

Lepa Lukić tek je nedavno otkrila istinu o svom imenu

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Lepa Lukić važi za jednu od pevačica sa najdužim i najbogatijim karijerama na domaćoj muzičkoj sceni. Još davne 1964. godine započela je svoj put ka slavi, a od tada je postala simbol narodne muzike i jedno od najprepoznatljivijih imena estrade.

Ipak, malo ko zna da se iza umetničkog imena Lepa Lukić krije pravo ime — Lepava Mušović, što iznenadi mnoge njene obožavaoce koji su je oduvek poznavali samo pod njenim legendarnim scenskim pseudonimom.

Podsetite se kako je izgledala u mladosti kada je tek počela da peva:

Inače, Lepa je nedavno otkrila kako je dobila ime i tada je šokirala javnost.

- Jesam krštena, moj otac je rekao kumu da se zovem Lepava, imao je švalerku koja se tako zvala, rekao je kumu da samo tako moram da se zovem. Imao je švalerku, ali je imao i moju majku. Moje ime je jedinstveno, ja ga mnogo volim. Sem majke i brata, niko me nije zvao Lepava. Imala sam dosta problema kad sam putovala - zaključila je pevačica.

