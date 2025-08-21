Mili Bobi Braun postala majka: 21-godišnja zvijezda "Stranger Things-a" iznenadila sve radosnim vijestima

Glumica i njen suprug, Džejk Bondžovi postali su roditelji djevojčice koju su usvojili.

Izvor: Instagram/jakebongiovi

Mili Bobi Braun postala je majka! Glumica koja se proslavila ulogom Eleven u popularnoj seriji "Stranger Things" i njen suprug Džejk Bondžovi (23) usvojili su djevojčicu, a radosne vijesti podijelili su na svojim Instagram profilima.

"Ovog ljeta dočekali smo našu preslatku djevojčicu putem usvajanja. Presrećni smo što ulazimo u ovo prelijepo, novo poglavlje roditeljstva u miru i privatnosti", napisala je Mili u objavi.

"I onda nas je postalo troje“, dodali su ponosni roditelji u zajedničkoj objavi.

Podsjetimo, Mili Bobi Braun i Džejk Bondžovi upoznali su se preko Instagrama 2021. godine. Prijateljstvo je ubrzo preraslo u romantičnu vezu, a svoju ljubav su javno potvrdili iste godine.

Par je prvi put zablistao zajedno na crvenom tepihu BAFTA dodjele u martu 2022. Nakon dvije godine veze, Džejk je u aprilu 2023. zaprosio Mili, a sledeće godine, u maju 2024, vjenčali su se na tajnoj, intimnoj ceremoniji u krugu porodice.

Pogledajte još njihovih fotografija: