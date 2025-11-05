logo
Sofi Tarner u vezi sa poznatim pjevačem? Fetiš su joj muzičari, on skoro raskinuo vjeridbu s glumicom

Autor Marina Cvetković
0

Prema pisanju stranih medija, frontmen grupe Coldplay, Kris Martin, i glumica iz Igre prijestola, Sofi Tarner, navodno su započeli romansu.

Sofi Tarner u vezi sa Krisom Martinom Izvor: NBC

Prema pisanju stranih medija, frontmen grupe Coldplay, Kris Martin, i glumica iz "Igre prijestola", Sofi Tarner, navodno su započeli romansu. 

Sofi i Kris su više puta viđeni zajedno na ulicama Londona, prenosi US Weekly.

"Još je sve svježe, ali postoji prava iskra između njih. Imaju mnogo zajedničkog, oboje su Britanci i obožavaju muziku", rekao je izvor.

Njih dvoje su se navodno upoznali još prije nekoliko godina, dok je Sofi bila u braku s Džoom Džonasom, takođe pjevačem sa kojim je dobila dvoje djece i 2023. godine prošla kroz buran razvod.

"Sofi je oduvijek bila veliki fan Coldplay-a i često je govorila da je imala malu simpatiju prema Krisu. Zato joj je sada pomalo nevjerovatno što se sve pretvorilo u stvarnu vezu", dodao je izvor za Us Weekly.

Glumica je krajem septembra okončala dvogodišnju vezu sa britanskim aristokratom Peregrinom Pirsonom, nakon burne svađe. Već sledeće nedelje viđena je na dejtu sa Martinom.

S druge strane, Kris Martin je u junu okončao osmogodišnju vezu i vjeridbu sa njenom koleginicom Dakotom Džonson, a ranije je bio u braku sa Gvinet Paltrou, s kojom ima dvoje djece - Epl (21) i Mozesa (19).

