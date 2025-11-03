Ljubiša Marković Frenki koji se proslavio u bendu "Slatki greh" iznenada je preminuo

Izvor: screenshot

Vest da je preminuo klavijaturista "Slatkog greha" Ljubiša Marković Frenki, iznenadila je i rastužila estradu, a od čuvenog muzičara ne prestaju da se opraštaju kolege i prijatelji.

Tužna vest objavljena je na Instagram i Fejsbuk nalogu "Slatki greh" uz opis:

"Neka ti je laka zemlja i počivaj u miru, dragi naš Frenki. Tvoj Slatki greh".

Od Zorana Zokija Radanova, klarinetiste i pratećeg vokala benda, oprostila se i supruga.

Podsetimo, bend "Slatki greh" najpre se zvao "Lira šou", a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982, menjaju ime u Slatki greh. Od originalne postave ostali su Živojin Matić Žile (gitarista) i Zoran Zoki Radanov (klarinet i prateći vokal).

Slatki greh, istorija

Lepa Brena i "Slatki greh" ne nastupaju zajedno od sredine devedesetih godina, ali je grupa nastavila da radi pod istim imenom svirajući proslave.

Nakon raspada grupe, Saša Popović, koji je preminuo 1. marta u Parizu, počinje da se bavi diskografijom, prvo u produkciji ZAM, a 1998. godine sa Lepom Brenom osniva "Grand produkciju".

- Mi smo nastavili da radimo kao "Slatki greh" i posle Brene. Dovodili smo nove ljude i radili smo godinama. Poslednjih godina radimo isključivo svadbe i zabave. Subotom i nedeljom, a preko nedelje smo slobodni. Nije da živimo u raskoši, ali normalan život možemo sebi da priuštimo. Teška su vremena, nije kao što je nekada bilo. Mladenci su sve zahtevniji, oni traže i dlaku u jajetu, traže samo zabavnu muziku, ali nije to problem, mi sve sviramo - rekao je ranije Zoki za Kurir.

Vidi opis Preminuo klavijaturista "Slatkog greha": Harao sa Popovićem, pa devedesetih prestali da rade zajedno Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Lepa Brena Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Lepa Brena Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Lepa Brena Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Youtube printscreen / Lepa Brena Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Youtube printscreen / Prostorni Aktivista Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: YouTube/Lepa Brena/printscreen Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: RTS Screenshot Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: K1 televizija/RTS/Screenshot Br. slika: 8 8 / 8

"Slatki greh" je pre 11 godina ostao bez Dušana Trifunčevića, poznatijeg kao Lepi Bora, koji je preminuo 24. februara 2014. godine posle duže i teške bolesti. Lepa Brena je tada izrazila veliku žalost i otkrila kako je Trifunčević postao Lepi Bora.

Branislav Mijatović Mija (bubnjar) preminuo je 23. maja 2020., posle duge i teške bolesti. Nakon prvobitnog raspada benda, jedna od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji, Mija je zajedno sa svojim kumom, gitaristom Zoranom, nastavio da radi sa bendom.