Ljubiša Marković Frenki koji se proslavio u bendu "Slatki greh" iznenada je preminuo
Vest da je preminuo klavijaturista "Slatkog greha" Ljubiša Marković Frenki, iznenadila je i rastužila estradu, a od čuvenog muzičara ne prestaju da se opraštaju kolege i prijatelji.
Tužna vest objavljena je na Instagram i Fejsbuk nalogu "Slatki greh" uz opis:
"Neka ti je laka zemlja i počivaj u miru, dragi naš Frenki. Tvoj Slatki greh".
Od Zorana Zokija Radanova, klarinetiste i pratećeg vokala benda, oprostila se i supruga.
Podsetimo, bend "Slatki greh" najpre se zvao "Lira šou", a sa dolaskom Lepe Brene, koja je postala pevačica 1982, menjaju ime u Slatki greh. Od originalne postave ostali su Živojin Matić Žile (gitarista) i Zoran Zoki Radanov (klarinet i prateći vokal).
Slatki greh, istorija
Lepa Brena i "Slatki greh" ne nastupaju zajedno od sredine devedesetih godina, ali je grupa nastavila da radi pod istim imenom svirajući proslave.
Nakon raspada grupe, Saša Popović, koji je preminuo 1. marta u Parizu, počinje da se bavi diskografijom, prvo u produkciji ZAM, a 1998. godine sa Lepom Brenom osniva "Grand produkciju".
Preminuo klavijaturista "Slatkog greha": Harao sa Popovićem, pa devedesetih prestali da rade zajedno
- Mi smo nastavili da radimo kao "Slatki greh" i posle Brene. Dovodili smo nove ljude i radili smo godinama. Poslednjih godina radimo isključivo svadbe i zabave. Subotom i nedeljom, a preko nedelje smo slobodni. Nije da živimo u raskoši, ali normalan život možemo sebi da priuštimo. Teška su vremena, nije kao što je nekada bilo. Mladenci su sve zahtevniji, oni traže i dlaku u jajetu, traže samo zabavnu muziku, ali nije to problem, mi sve sviramo - rekao je ranije Zoki za Kurir.
Preminuo klavijaturista "Slatkog greha": Harao sa Popovićem, pa devedesetih prestali da rade zajedno
"Slatki greh" je pre 11 godina ostao bez Dušana Trifunčevića, poznatijeg kao Lepi Bora, koji je preminuo 24. februara 2014. godine posle duže i teške bolesti. Lepa Brena je tada izrazila veliku žalost i otkrila kako je Trifunčević postao Lepi Bora.
Branislav Mijatović Mija (bubnjar) preminuo je 23. maja 2020., posle duge i teške bolesti. Nakon prvobitnog raspada benda, jedna od najpopularnijih u bivšoj Jugoslaviji, Mija je zajedno sa svojim kumom, gitaristom Zoranom, nastavio da radi sa bendom.