Stan iz serije "Ljubav, navika, panika" postao prodavnica igračaka: Komšije o nepoznatim detaljima sa snimanja

Stan u kome je snimljena poznata poznata serija postao je prava atrakcija.

Izvor: Youtube printscreen/Hakuspirited

Prošle su gotovo dve decenije od emitovanja kultne serije "Ljubav, navika panika", a glavni akteri ovog ostvarenja Mića, Vera, Maja i Janja su svojim replikama mnogima popravili raspoloženje.

Lokacija na kojoj je snimana ova serija je prema rečima sugrađana prava turistička atrakcija. Prizemlje Topolske 18, gde je nekada živela porodica Milićević danas je renovirana i pretvorena u prodavnicu igračaka.

Prostor se izdavao za 1.400 evra mesečno

Prva vlasnica stana koja je zapravo i odrasla tu, je prošle godine prodala ovu nekretninu. Trenutni vlasnik stana ne živi u Beogradu, a pomenuti prostor od 130 kvadrata izdat je u najam. Prema navodima jednog sajta za oglašavanje nekretnina ovaj prostor se izdavao za 1.400 evra mesečno.

Praunuka čoveka koji je napravio zgradu gde su snimane naše najveće kultne serije je otkrila da je ova lokacija postala prava turistička atrakcija, što se njoj kao stanarki nikako ne dopada, ističući da nema privatnost.

"Ugrožena nam je privatnost"

"Ljudi se slikaju, zvone nam na vrata, privatnost nam je ugrožena. Ova zgrada je mog pradede, podeljena je na tri sprata. Pradeda je imao dva sina, mog dedu i njegovog brata. U prizemlju je bio njegov brat, a moj deda u stanu, sprat ispod ovog sada. Ovaj sprat je kasnije dozidan. Kad su se snimali 'Srećni ljudi' taj režiser je živeo u podrumu, jer je to bila soba za studente, iznajmljivali su. Onda je on upoznao svoju suprugu i zajedno su živeli u toj sobi u podrumu. U toj podstanarskoj sobi su se i zavoleli, i tu je počela njihova romansa. Iz ljubavi prema toj sobi i njoj, napisao tu pesmu 'Topolska 18", ispričala je stanarka ove zgrade i dodala:

"Ovaj sprat je služio za garderobu dok se snimala 'Ljubav, navika, panika', a oni su snimali u prizemlju, međutim mi tada nismo živeli u ovoj zgradi, živeli smo u drugom stanu, a ovo smo sve iznajmljivali. Deda stric je iznajmljivao prizemlje, moj deda ovaj drugi sprat, a na prvom su bili baba i deda dok su bili živi i oni su ih sretali. Mama, ja i naša porodica nije. Žena koja je živela tu je prodala stan i živi u Kanadi, njen otac je moj deda stric. Nemam njen kontakt, nismo baš super. Nisam ni znala da je ovde. Ja ne mogu da kažem taksisti da živim u Topolskoj 18, već kažem na uglu Topolske i Petrogradske."

"To su divni ljudi"

Svi se rado sećaju replika iz popularne serije “Ljubav, navika panika” a o Seki Sablić i Nikoli Simiću, glavnim junacima, imaju samo reči hvale.

"Ovo je moj kraj, tu sam rođen, veliki broj naših najvećih glumaca je ovde živeo. Topolska ulica je jedna od najlepših. Pričao sam i sa Nikolom Simićem i Sekom Sablić, sretali smo se. Sticajem okolnosti sam kao student radio na filmovima kao vozač. To su 90% divni ljudi. Nikola Simić je bio drčan, pričao je brzo i glasno, bio je duhovit. Seka je posebna priča, ona ima jevrejske korene, znamo je i sa te strane. Interesantna je ličnost", rekao nam je jedan sugrađanin dodajući:

"Ja sam već bio malo u godinama kada je bila serija 'Ljubav, navika, panika', kad su bili 'Srećni ljudi', to sam gledao. Gledao sam i ovo, bilo je zabavno, ali ne toliko da bih se uneo da pamtim replike. Simpatična serija."

Izvor: Youtube printscreen/Hakuspirited

Na pitanje da li zna da je sada prostor u kom je živela porodica Milićević, danas zapravo prodavnica igračaka, ovaj sugrađanin je rekao:

"Verujte da ne znam, znam samo da je iza restorančić, ali za igračke nisam znao."