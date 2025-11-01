logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Hrvatski influenser se vjenčao sa svojim partnerom: Objavio niz romantičnih fotografija, čestitke se samo nižu

Hrvatski influenser se vjenčao sa svojim partnerom: Objavio niz romantičnih fotografija, čestitke se samo nižu

Autor Ana Živančević
0

Marko Vuletić podijelio je sa svojim pratiocima lijepe vijesti.

Hrvatski influenser se vjenčao sa svojim partnerom: Objavio niz romantičnih fotografija, čestitke se Izvor: Instagram printscreen/marko_vuletic

Hrvatski influenser Marko Vuletić obavijestio je svoje pratioce da je uplovio u bračne vode sa svojim partnerom. Na Instagramu je podijelio niz emotivnih fotografija sa svadbe.

Pogledajte fotografije Marka i njegovog partnera:

On je na Instagramu napisao simpatičan opis uz romantične fotografije sa svojim partnerom.

"Ugovor na neodređeno".

Na prvoj fotografiji influenser i njegov partner poziraju nasmejani ispred zgrade Gradske skupštine u Zagrebu, a pratioci su odmah počeli da šalju čestitke i lijepe želje.

Među komentarima su se mogli pročitati: "Najbolji par", "Srećno vam bilo","Nek vam ljubav traje vječno", "Uvijek ovako zgodni i nasmejani", samo su neki od mnogobrojnih odgovora ispod objave na Instagramu.

Pogledajte fotografije Marka Vuletića:

Tagovi

marko vuletić hrvatski influenser

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ