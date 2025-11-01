Hrvatski influenser se vjenčao sa svojim partnerom: Objavio niz romantičnih fotografija, čestitke se samo nižu

Marko Vuletić podijelio je sa svojim pratiocima lijepe vijesti.
Hrvatski influenser Marko Vuletić obavijestio je svoje pratioce da je uplovio u bračne vode sa svojim partnerom. Na Instagramu je podijelio niz emotivnih fotografija sa svadbe.
Pogledajte fotografije Marka i njegovog partnera:
On je na Instagramu napisao simpatičan opis uz romantične fotografije sa svojim partnerom.
"Ugovor na neodređeno".
Na prvoj fotografiji influenser i njegov partner poziraju nasmejani ispred zgrade Gradske skupštine u Zagrebu, a pratioci su odmah počeli da šalju čestitke i lijepe želje.
Među komentarima su se mogli pročitati: "Najbolji par", "Srećno vam bilo","Nek vam ljubav traje vječno", "Uvijek ovako zgodni i nasmejani", samo su neki od mnogobrojnih odgovora ispod objave na Instagramu.
