Hrvatski influenser se vjenčao sa svojim partnerom: Objavio niz romantičnih fotografija, čestitke se samo nižu

Marko Vuletić podijelio je sa svojim pratiocima lijepe vijesti.

Izvor: Instagram printscreen/marko_vuletic

Hrvatski influenser Marko Vuletić obavijestio je svoje pratioce da je uplovio u bračne vode sa svojim partnerom. Na Instagramu je podijelio niz emotivnih fotografija sa svadbe.

Pogledajte fotografije Marka i njegovog partnera:

On je na Instagramu napisao simpatičan opis uz romantične fotografije sa svojim partnerom.

"Ugovor na neodređeno".

Na prvoj fotografiji influenser i njegov partner poziraju nasmejani ispred zgrade Gradske skupštine u Zagrebu, a pratioci su odmah počeli da šalju čestitke i lijepe želje.

Među komentarima su se mogli pročitati: "Najbolji par", "Srećno vam bilo","Nek vam ljubav traje vječno", "Uvijek ovako zgodni i nasmejani", samo su neki od mnogobrojnih odgovora ispod objave na Instagramu.

Pogledajte fotografije Marka Vuletića: