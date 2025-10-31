"Bila sam sa Šešeljem kad sam imala 19 godina": Veza trajala godinu dana, Vendi tek sad otkrila zašto su raskinuli

Vesna Vukelić Vendi ponovo progovorila o vezi sa Vojislavom Šešeljom

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/TV Prva/screenshot

Pevačica i zvezda vašara je privukla pažnju javnosti pričom o svojoj nekadašnjoj ljubavi sa liderom radikala Vojislavom Šešeljom.

Iako je njihova romansa obavijena velom misterije još od devedesetih, Vendi je tek posle mnogo godina riješila da otvoreno progovori o toj vezi i razlozima zbog kojih ju je okončala.

"Ja sam tada, da kažem imala skoro 19 godina. Na neki način poletarac... Ono što je mene i tada fasciniralo je, naravno pored njegove inteligencije, je i to što je bio predsjednik Srpskog četničkog pokreta. To je trajalo nekih godinu dana, plus‑minus i to je sve bilo veoma lijepo i sa velikim pijatetom. Međutim, ja nisam imala na umu tada da se udajem, a on je opet tražio sigurnu luku. Zna se da sam nešto više od godinu dana bila u vezi sa Vojislavom Šešeljem. Odgovarao mi je jer je u to vreme bio inteligentan, pa smo se međusobno dopunjavali. Posle se ispostavilo da nije baš tako, ali da ne ulazimo sad u te političke teme.Kod mene nema tih ribolovačkih priča da je bilo ko slao helikopter po mene", rekla je Vendi na Informer televiziji.

To nije prvi put da je pričala o vezi. U emisiji Sanje Marinković 2022. godine pojavio se publicista, koji je otvoreno upitao Vendi o odnosu sa Šešeljom, pa je uporedio sa Ćićolinom, što je pevačicu natjeralo da prizna sve o detaljima sa političarem.

"Mogli ste da budete druga Ćićolina, ali niste", rekao je publicista.

"Biću iskrena... Sa 19 godina sam se zabavljala sa Šešeljom, od 19 do 20", priznala je Vendi.

"Šešelj je uhvatio piletinu", provocirao je publicista.

"Ja sam osoba koja voli intelektualne gromade!", poručila je Vukelićeva.

I dok je Šešelj u više navrata tvrdio da je njihova veza trajala svega dva mjeseca, Vendi je sada istakla da su u romansi bili čak godinu dana, te da ju je upravo ona prekinula jer nije željela da se “odrekne sebe”.

"Zna se da sam nešto više od godinu dana bila u vezi s Vojislavom Šešeljom. Odgovarao mi je jer je u to vrijeme bio inteligentan, pa smo se međusobno dopunjavali. Posle se ispostavilo da nije baš tako", rekla je Vendi dve decenije kasnije.

Ovim povodom oglasio se i dr Šešelj, koji je sa osmehom prokomentarisao Vendine riječi, poručivši da mu nije jasno zašto je ponovo odlučila da o tome govori.

" Zašto je ona odlučila da govori o tome nakon toliko vremena, zaista ne znam. Možda joj treba medijske pažnje, pa se sad za to hvata. Bolje da me se mane. Taj zlatni kavez o kojem ona govori, nije mi jasno šta je mislila pod tim i šta to uopšte znači. Šta bi Vendi to još mogla da kaže, a da nije dosad već rekla", rekao je Šešelj tada kroz smijeh, prenosi Republika.