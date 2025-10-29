"Sloba Radanović mi je slao poruke tokom braka": Pjevačica raskrinkala kolegu sa kojim je bila u rijalitiju

Pjevačica Sara Reljić otkrila da joj je Sloba Radanović slao poruke dok je bio u braku sa Kijom Kockar, ali tada nije željela da kompromituje nečiji brak.

Izvor: Instagram/sara_reljic.1

Pjevačica Sara Reljić šokirala je priznanjem da joj je pjevač Sloba Radanović, dok je još bio u braku sa Kijom, slao poruke. On je se nakon razvoda od Kije oženio Jelenom, sa kojom je dobio sina, a zajedno odgajaju i njene sinove iz prvog braka.

Sara je jednom prilikom otkrila da joj je Sloba slao poruke. Sve to se dešavalo dok je još bio u braku sa Kockarovom, koju je kasnije prevario u Zadruzi sa Lunom Đogani.

"Rekla sam mu da se malo zeza"

"Zašto bih kompromitovala nečiji brak. Ja svakako nisam dala povoda ni za čim. Njegova bivša žena je vodila njemu Fejsbuk profil i onda sam ja nju pitala: 'Zašto ništa nisi rekla za mene?', i ona kao: 'Ma dobro, rekla sam mu da se malo zeza'. Bilo je davno bili smo mladi, a onda sam mogla da budem u poziciji kao Luna Đogani ali nisam. Bože me sačuvaj oženjen čovjek mi piše. Sloba Radanović mi je pisao prije sedam godina", rekla je Sara Reljić za Hype TV.