Luna Đogani prvi put o Cecinoj izdaji: Pričalo se da je Anastasiji "skinula" dečka, a onda ju je pjevačica ponizila

Autor Jelena Sitarica
0

Luna Đogani prvi put se osvrnula na odnos sa Cecom i njenom ćerkom Anastasijom, otkrivši koliko ju je povrijedilo ono što se dešavalo tokom i nakon rijalitija.

Luna Đogani prvi put o Cecinoj izdaji Izvor: MONDO, Stefan Stojanović

Poznato je da je Luna Đogani kao djevojčica često boravila u domu pjevačice Cece Ražnatović, gdje je nerijetko provodila dane u druženju sa njenom ćerkom Anastasijom Gudelj.

Njihovo prijateljstvo bilo je veoma blisko, međutim, s vremenom su im se putevi razišli, a odnos koji su nekada imale polako je izblijedio. Iako nikada javno nisu govorile o razlozima prekida prijateljstva, po gradu se i danas prepričavaju razne verzije priče o tome zašto su se Luna i Anastasija udaljile.

Podsjetite se kako su izgledale tokom druženja:

Tokom gostovanja u jednoj emisiji, međutim, Luna je otvorila dušu pa ispričala da je izvjesnu "Cecinu izdaju još iz perioda prve Zadruge prilično teško podnijela".

,,Vidiš, nisam nikada pričala o tome. Neću reći da me je razočarala, ali povrijedila me je. Znam da moja situacija iz "Zadruge" nije bila laka, nisam očekivala da me iko podrži, ali gledam iz svog ugla; ako već nisam podržala, nikada ne bih uradila nešto da se osoba koja mi je bila u kući osjeća poniženo i pregaženo", počela je bila ona u "Šok toku", napominjući da je Ražnatovićku gledala kao drugu majku.

Potom, dotakla se i pjevačicine famozne haljine koju je ona za finale šoua poslala Kiji Kockar, ondašnjoj i dalje zakonitoj supruzi Slobe Radanovića s kojim je Luna u rijalitiju ušla u aferu.

- Eto, samo to mi je bilo bolno, jer je u mojim očima bila baš velika, bila mi je kao majka, a onda kad sam preživjela veliki linč, osoba u čijoj sam kući bila stane na drugu stranu javno i pošalje haljinu, zamisli kako sam se osjećala. Ne može da te ne zaboli. Jedino iz poštovanja prema Anastasiji neću ništa loše reći o njenoj porodici. Ni ona se nije javno oglašavala, ali nije me ni prodala - prokomentarisala je u pomenutoj emisiji Đoganijeva.

Na kraju, osvrnula se i na spekulacije da je Anastasiji svojevremeno "otela dečka".

,,Nije istina da sam joj otela dečka. Možda dečko sa kojim je bila nije imao lijepo mišljenje o meni, pa smo se zato udaljile, ali nikada joj nisam otela dečka, a nije ni ona meni",  zaključila je Luna.

