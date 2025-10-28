Spavao sa ženom najboljeg druga: Izdao ga u trenutku strasti, a onda je saznao da je ostala u drugom stanju

Sajmon Kauel, legendarni muzički mogul koji se poslednjih godina nalazi na meti glasina da je pretjerao s botoksom, svojevremeno je izjavio da nikad neće imati djecu. Potom je spavao sa ženom najboljeg prijatelja i dobio sina.

Izvor: Profimedia

Sajmon Kauel je od 2013. u braku sa Loren Silverman koja je bila udata za vlasnika kockarnice i milionera Endrua Silvermana, bivšeg prijatelja čuvenog voditelja. Za aferu se saznalo kada se otkrilo da Loren i Kauel čekaju bebu!

Sajmon je bio šokiran kada je čuo da će postati otac, a njegov bivši prijatelj Endru Silverman je podnio zahtjev za razvod braka, ali se nije otkrilo da li je to učinilo ubrzo nakon vijesti o trudnoći bivše supruge sa kojom je u to vrijeme imao sedmogodišnjeg sina Adama.

Sajmon Kaeul je godinama, prije nego što je afera razotkrivena, ljetovao sa Loren na Karibima i sa haremom svojih bivših djevojaka i prijateljica. Mnogi su isticali da bivša žena milionera nevjerovatno liči na njegovu bivšu vjerenicu Mišgon Husejni.

Sudija najpoznatijih talenat takmičenja redovno je odlazio na ljetovanje sa Endruom i Loren, a a čak je zabilježeno i kako flertuje sa njom pred njegovim očima.

"Sajmon je siguran da je dijete njegovo", izjavio je njegov blizak prijatelj, a drugi izvor je dodao: "On je izuzetno organizovan muškarac koji drži stvari pod kontrolom i niko ne bi povjerovao da će napraviti ovakvu grešku".

Loren Silverman kao i majka Sajmona Kauela bile su oduševljene viješću o prinovi. "Još ništa nije zvanično potvrđeno, ali ako je to istina, apsolutno sam oduševljena. To je divno! Biće sjajan otac", rekla je majka slavnog voditelja.

Mnogi su se prisjetili kako je Kauel 2009. izjavio: "Sačuvaj Bože, ne bih mogao da imam djecu. Poludio bih kada bih vidio kako žrljaju po zidovima. Kada imate djecu, morate da se ponašate prema određenom rasporedu i nema šanse da se izvučete iz toga".

Promijenio je mišljenje i danas je sjajan tata. Kauel je kasnije rekao da nije planirao da se oženi Loren, ali je trudnoća sve promijenila: "Nešto me pogodilo. Osjećao sam se nevjerovatno zaštitnički prema njima. Nikada nisam imao sličan osjećaj".