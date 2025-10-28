"Prihvatila sam da ne mogu da imam djecu": Pjevačica u 29. godini postala udovica, muž sve ostavio ćerkama

Suprug pjevačice Aleksandre Tadić Cipke, Nebojša Stojićević Jarin, iznenada je preminuo 16. maja prošle godine, a ona je postala udovica u 29. godini.

Izvor: Instagram/cipka_official

Aleksandra Tadić Cipka je nedavno ispričala da su ona i njen suprug dugo krili svoju vezu zbog velike razlike u godinama.

"Dugo nismo smjeli da kažemo roditeljima, ali na kraju su moji prihvatili njega, a mene njegovi. Neko vrijeme im to nismo govorili. Mislili smo da će nas proći, potiskivali smo osjećanja i čekali, ali nije prošlo", rekla je Cipka.

Aleksandra je tada prvi put javno otkrila da nije mogla da zatrudni.

"Naravno da smo radili na bebi, ali... To je pitanje s kojim se suočavamo godinama! Kada vidite dvoje ljudi koji su dugo zajedno, a nemaju djecu, ne postavljajte ta pitanja - umije da boli. Očigledno je da postoji problem. Ja sam to prihvatila, jer ne mogu da imam djecu i svjesna sam toga. Ne smatram se manje vrijednom zbog toga, imam svoju svrhu u životu, iako nemam djecu", rekla je iskreno Cipka.

Priča se da joj nakon smrti nije ostavio ništa

Prema pisanju medija, Cipkin pokojni muž, pjevačici ništa nije ostavio nakon smrti, iako su godinama bili zajedno. Firmu i novac je prepisao ćerkama, a Aleksandri je jedino ostao stan koji su za vrijeme braka kupili zajedno.

Pogledajte njihove slike:

"Cipka je bila van sebe nakon što je saznala da joj suprug ništa nije ostavio. Firmu i sav novac koji je imao, prepisao je ćerkama, Andrei i Leni, sa kojima je pjevačica u dobrim odnosima. Iako su one nekoliko puta insistirale da daju Aleksandri dio novca, ona je to odbila, jer nije željela da ide protiv volje svog pokojnog muža. Svi su se čudili što je ona nedugo nakon Nebojšine smrti krenula da radi, ali to je morala kako bi imala prihode, pošto je muž nije obezbijedio", rekao je izvor za Informer.



