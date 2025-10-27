Tadiću srpski glumac "skinuo" vjernicu: Afera tresla zemlju, saopštili mu da se vole dok je bio u bolnici

Čuveni glumac Ljuba Tadić preminuo je 28. oktobra 2005. godine, a iako je obiježio jednu eru maestralnim ulogama, u javnosti se dosta pričalo i o njegovom ljubavnom životu koji je bio dostojan filma.

Ljubavni trougao između Ljube Tadića, Olgice Stanisavljević i Vlastimira Đuze Stojiljkovića ostao je upamćen kao jedna od najintrigantnijih priča domaće glumačke scene.

Proslavljeni glumac Ljuba Tadić bio je godinama vjeren s Olgicom, a njihova veza je završila na iznenađujući način – zbog njegovog najboljeg prijatelja, Đuze Stojiljkovića.

Đuza je Ljubi saopštio da voli njegovu suprugu dok je bio bolnici, a Tadić se nije mnogo potresao oko toga.

"To je ljubav! Shvati nas, Ljubo", govorio je Ðuza svom prijatelju, pronela su se šuškanja po glumačkim kuloarima.

Ovu priču jednim dijelom svojevremeno potvrdio je Vlastimirov brat Nenad. "Nikad Ðuzu nisam pitao za tu priču da li je bila baš Ljubina vjerenica. Znam da je Olgica bila djevojka Tadića. Ako to glumci pričaju, onda je tačno."

Đuza i Olgica su bili dugo zajedno, do njene smrti 1987. godine.

Bizarna smrt

Inače, legenda srpskog glumišta doživjela je bizaran kraj. Iako je pred sam kraj života imao problema sa dijabetesom, zbog kojeg su mu i odstranjeni prsti na nogama, to ga nije sprečilo da nastavi da glumi i da se raduje svakoj novoj ulozi.

Ljuba Tadić

Poslednji put je na daskama koje život znače bio u maju 2005, u predstavi "Kralj Lir", a nekoliko nedelja prije smrti se vratio sa Tare, gdje je bio na rehabilitaciji nakon operacije, i već se uveliko spremao za povratak u pozorište.

Sudbina je imala drugačije planove. Dana 28. oktobra 2005. godine, Ljuba je otišao u šetnju i na kafu sa starim prijateljem Slavoljubom Slavom Đukićem. Nakon razgovora, zajedno su stigli do zgrade u kojoj je Ljuba živio sa suprugom i tu su se rastali.

Ubrzo potom, Đukiću je zazvonio telefon – zvala je Ljubina supruga, zabrinuta jer se njen muž nije vratio. Oboje su odmah osjetili da nešto nije u redu. Kasnije ga je pronašla na stepenicama njihove zgrade; pretpostavlja se da se okliznuo i udario glavom o zid. Tako je tiho otišao naš velikan, svega nekoliko metara od svoje supruge, nesvjesne tragedije koja se upravo dogodila.