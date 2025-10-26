logo
"Svi se drogiraju sem mene": Željko Šašić žestoko isprozivao kolege, pa otkrio da su mu džepovi prazni

Autor Ana Živančević
0

Željko Šašić otvoreno je govorio o svojim kolegama.

Željko Šašić danas popodne stigao je sa nastupa u inostranstvu. Po kišovitom vremenu, pjevač je žurio da sačeka prevoz i što prije se odveze kući. Iako umoran kao i većina njegovih kolega, on je bio raspoložen da kratko proćaska sa medijima, pa se u hodu malo našalio, otkrivši neke zanimljive detalje.

"Pjevači se drogiraju", rekao je pjevač u šali.

Na pitanje novinarke da kaže na koga to misli, kratko je odgovorio:

"Svi se drogiraju sem mene... Pustite me da ispušim cigaru."

Željko je nestrpljivo čekao svoje vozilo, da ode kući a dok je čekao otkrio je kako su mu džepovi "prazni" te da se tek onako "šeta aerodromom".

"Ja namerno idem avionom da vi mislite da radim, samo se provozam, vi mislite vauuu...ono džepovi prazni", našalio se on.

Tagovi

željko Šašić pjevač

